Steeples geht am Ende die Luft aus

Getreu dem Motto vor dem Spiel „Wir machen die Hütte voll“, sahen die 1300 Zuschauer in der sehr gut besuchten JVG-Sporthalle am Samstagabend ein hochkarätiges Basketballspiel. Das nun sechstplatzierte, ehemalige Erstligateam von Phoenix Hagen konnte sich am 24. Spieltag mit 89:80 bei den Steeples durchsetzen.

Ehingen mit einer Euphorie im Rücken, nach drei Siegen in Folge, kam nicht so gut in die Partie wie die Feuervögel aus Hagen. Nach wenigen Minuten stand es 2:8 für die Gäste. Ehingens US-Amerikaner Davonte Lacy leistete Widerstand mit acht Punkten in Folge und sorgte für die Ehinger Führung zum 10:8. Die Gäste aus Südwestfalen, die an dem Abend auf ihren Kapitän Domenik Spohr verzichten mussten, wirkten frischer und schneller auf dem Parkett und konnten das erste Viertel mit 28:19 für sich gewinnen. Die Hagener, die schon am Freitag angereist sind und in Urspring noch eine Trainingseinheit absolviert haben, konnten die Führung im zweiten Viertel eine ganze Weile auf gleicher Distanz halten und so stand es nach fünf gespielten Minuten 31:41. Nach guten Aktionen von Bradley Hayes und Davonte Lacy konnte Ehingen nach einem 8:0-Lauf kurz an 39:41 rankommen. Hagens Trainer Kevin Magdowski bewegte dies zu seiner ersten Auszeit. Nach erfolgreichen Dreipunkte Würfen von Derreck Brooks und Jasper Günther (Bruder vom Ulmer Nationalspieler Peer Günther) konnten sich die Hagener auf 43:49 loseisen und mit diesem Punktestand ging es dann auch in die Halbzeit.

Zu diesem Zeitpunkt hatten die beiden Ehinger US-Amerikaner Davonte Lacy und Seger Bonifant gemeinsam 25 Zähler erreicht.

Ehingen erwischte einen besseren Start im dritten Viertel und konnte nach zwei erfolgreichen Freiwürfen von Davonte Lacy zum zwischenzeitlichen 51:51 ausgleichen. Hagen setzte sich wieder kurz auf 54:59 ab. Drei erfolgreiche Dreipunkte-Würfe von Ehingens Youngster Kevin Strangmeyer (2) und Seger Bonifant (1) ließen die JVG-Halle beim zwischenzeitlichen 63:59 Kopf stehen. Die Zuschauer sahen zu diesem Zeitpunkt ein hochklassiges Basketballspiel und eine starke Abwehrarbeit der Ehinger. Der ehemalige Ehinger Joel Aminu konnte mit einem spektakulären Dreier, jenseits der Wurflinie, zum 66:66 ausgleichen. Insgesamt hat Aminu sich gegen seine alten Weggefährten sehr stark präsentiert und konnte an dem Abend 20 Punkte und sechs Assists für sich verbuchen. Mit einem weiteren Dreier von Hagens Derreck Brooks, zeitgleich mit der Schlusssirene, ging es mit 68:69 in das letzte und entscheidende Viertel.

Ehingen hielt in den ersten fünf Minuten des letzten Viertels noch gut mit und konnte nach zwei erfolgreichen Dreiern durch Basti Schmitt und Davonte Lacy auch nochmal kurz mit 77:76 führen. Doch nach diesem Zeitpunkt wurde fast nichts mehr getroffen und der Korb der Gäste wirkte wie zugenagelt. Drei erzielte Punkte in den letzten fünf Spielminuten sind deutlich zu wenig und somit konnten die Feuervögel auf das Endergebnis von 80:89 davonziehen. Spieler des Abends war Hagens Alex Herrea mit starken 30 Punkten und zehn Rebounds.

„Kämpferischer Akt“

Phoenix-Headcoach Kevin Magdowski sagte nach dem Spiel: „In der ersten Halbzeit haben wir Ehingen unnötig noch in Schlagweite gelassen und leider kamen wir auch etwas verschlafen aus der Halbzeitpause, woraus der Ausgleich und die Führung von Ehingen resultierte. Wenn sie einmal führen, können sie sehr gefährlich sein, wir haben uns aber in einem kämpferischen Akt die Führung zurückerobert.“

Steeples Trainer Domenik Reinboth zum Spiel: „Glückwunsch an Hagen zum Sieg. Es freut mich sehr, welche Entwicklung Joel Aminu dort macht. Die erste Hälfte sind wir nicht gut ins Spiel gekommen. Wir sind dem Rückstand ständig hinterhergerannt. Gegen ein Team wie Hagen ist es schwer, da sie unglaublich schnellen Basketball spielen und sehr treffsicher sind. Uns fehlte dann auch unser Rhythmus in der Offensive. Es ist kein Einbruch, gegen ein Team wie Hagen zu verlieren. Wir haben uns gut verkauft, aber es hat nicht gereicht.“