Steeples erwarten die noch ungeschlagenen Falcons

Zum Auftakt des siebten Spieltages der Zweiten Basketball-Bundesliga ProA erwartet das Team Ehingen Urspring am Donnerstag, 1. November, 17 Uhr, in der JVG-Halle die Falcons aus Nürnberg. Die vom langjährigen Steeples-Trainer Ralph Junge trainierten Gäste bestritten in der laufenden Saison erst drei Spiele, entschieden aber alle für sich – und das auswärts. Ehingen Urspring dagegen war doppelt so oft im Einsatz und holte sich seine beiden bisherigen Siege zu Hause. Nun peilt das Team von Trainer Domenik Reinboth den dritten Heimsieg in Folge an.

Reinboth rechnet im vierten Steeples-Heimspiel der Saison mit einer ganz schwierigen Aufgabe. „Nürnberg ist bärenstark und für mich ein klarer Play-off-Kandidat.“ Die Falcons bestätigten bisher diese Einschätzung, siegten bei Aufsteiger Schalke (82:74), beim BBL-Absteiger Tübingen (92:82) und zuletzt mit 20 Punkten Vorsprung in Hanau (86:67). Drei Siege in drei Gastspielen sind eine eindrucksvolle Bilanz – und schon mehr, als Nürnberg in der gesamten vergangenen Saison in fremden Hallen erreicht hatte.

Dass die Franken in der Saison 2018/19 noch kein Heimspiel bestritten haben – die angestammte Halle am Berliner Platz wurde wegen Baumängel an der Wandverkleidung kurzfristig gesperrt und ein alternativer Spielort steht noch nicht zur Verfügung (am 18. November soll das erste Spiel vor heimischem Publikum ausgetragen werden) – wertet Reinboth nicht als Nachteil. Durch die Absetzung der Heimspiele hatten die Falcons bisher jedes zweite Wochenende frei und deutlich mehr Zeit zur Vorbereitung auf die einzelnen Gegner, während die Steeples zuletzt vier Begegnungen innerhalb von 16 Tagen bestritten. „Die Nürnberger sind ausgeruhter.“

Nach dem Gastspiel am Sonntagabend bei Schalke 04 und dem trainingsfreien Montag bleiben Reinboth nur zwei volle Tage zur Vorbereitung auf die Partie gegen Nürnberg. Regeneration und zwei „konzentrierte Einheiten“ hat der Trainer anberaumt, dazu die Analyse des Gegners und die Aufarbeitung des in der Schlussphase knapp verlorenen Spiels bei Schalke. Dass es am Sonntag nicht zum ersten Auswärtssieg der Steeples in dieser Saison gereicht hatte, wurmte Domenik Reinboth nicht nur unmittelbar nach Spielende, sondern auch noch am Montag. „Der Tag nach so einem Spiel ist das Schlimmste, gerade wenn man auf die Tabelle schaut: Wir könnten Fünfter sein und hätten ein Polster nach unten geschaffen“, so Reinboth, der das 68:71 bei Schalke als „selbstverschuldete Niederlage“ einstuft. „Wenn man nicht gut spielt und nur mit drei Punkten verliert, frustriert einen das schon.“ Umso mehr, da es zuvor gegen Karlsruhe und Rostock in Reinboths Augen schon zwei vermeidbare Niederlagen gegeben hatte.

Die Enttäuschung in der jungen Mannschaft und bei ihm selbst wird deshalb aber nicht anhalten, da ist sich Reinboth sicher. Solche Spiele zu verlieren, „das frustriert, aber es motiviert auch“. Auf die Niederlage bei Schalke 04 wollen die Steeples mit dem dritten Heimsieg in Folge antworten, zumal zwei weitere Punkte auch die Position im Abstiegskampf verbessern würden. „Es wäre wichtig, den Abstand nach unten zu vergrößern“, sagt Domenik Reinboth.

Dazu müsste Ehingen Urspring die noch ungeschlagenen Nürnberger bezwingen, was Trainer Reinboth für möglich hält. „In der Liga kann jeder jeden schlagen.“ Ein Testspiel vor der Saison entschieden die Steeples gegen Nürnberg knapp für sich, wobei sich die Aussagekraft einer Begegnung, in der beide Teams experimentierten und die Falcons nicht in Bestbesetzung waren, in Grenzen hält. Für Reinboth ist die Mannschaft von Ralph Junge, die nach der vergangenen Saison im Kern zusammenblieb, eine der besten der Liga. Die Routiniers Sebastian Schröder und Robert Oehle sind ebenso wie die U20-Nationalspieler Nils Haßfurther und Moritz Sanders weiter für die Falcons am Ball. Auch noch jung sind Marvin Omuvwie und Matthew Meredith, die mehr Verantwortung übernehmen sollen. „Die deutschen Spieler von Nürnberg stehen außer Frage“, sagt Reinboth.

Starke Zugänge bei den Falcons

Aber auch von den vor der Saison verpflichteten ausländischen Spielern des Gegners ist der Steeples-Trainer angetan. Marcell Pongo, von der Orange Academy gekommen, sei einer der besten Pointguards der Liga, der aus den USA nach Franken gewechselte Ishmail Wainright weise „beeindruckende Zahlen“ auf und Jackson Kent, zuletzt in Tschechien aktiv, hätte Domenik Reinboth gern in seinen Reihen. „Kent hatte ich auch auf der Liste, aber ich dachte, er ist für uns nicht bezahlbar.“ Er sei „ein super Spieler und ein Allrounder, bei dem sich die Frage stellt, was er nicht kann“, so der Steeples-Coach. Auf den Topscorer von Nürnberg (im Schnitt 20 Punkte pro Spiel) wird das Team Ehingen Urspring, das in Bestbesetzung antritt, ein besonderes Augenmerk legen.