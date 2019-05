Steeples erhalten Lizenz für 2019/20

Die meisten Menschen verabschieden sich früher oder später in den Ruhestand. Nicht so Metzger Adolf Hänsler. Mit seinen 82 Jahren produziert er nach wie vor Fleisch und steht hinter seiner Theke in Laiz. „Ich habe mein Leben lang den Beruf geliebt, aber ich war nie ein guter Kaufmann, deshalb muss ich weitermachen“, sagt er augenzwinkernd. Der Hintergrund ist allerdings ernster: Hänsler findet keinen Nachfolger für sein Geschäft.

„Das will heute niemand mehr machen, die Belastung ist zu groß“, ist sein Eindruck.