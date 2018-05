Steeples erhalten Lizenz für 2018/19 – Köln zieht aus ProA zurück

Das Team Ehingen Urspring erhält die Lizenz für die kommende Saison. Dies gab die Zweite Basketball-Bundesliga am Montag bekannt. Die den Steeples „mit Auflagen oder unter Bedingungen“ erteilte Startberechtigung betrifft sowohl die ProA als auch die ProB – für beide Spielklassen hatte der Verein die Lizenz beantragt. Zwar ist Ehingen Urspring in der vergangenen Saison sportlich in die ProB abgestiegen, aber womöglich öffnet sich eine Hintertür in die ProA. Die Rhein Stars Köln kündigten den Verzicht auf ihren Platz in der ProA und den freiwilligen Gang in die ProB an.

Ob ein weiteres Jahr in der zweithöchsten deutschen Spielklasse „für uns in Frage kommt“, lasse sich noch nicht sagen, so Teammanager Nico Drmota. Zu frisch sei die Bekanntgabe der Liga. In den nächsten Tagen stünden intern Gespräche an, so Drmota. „Alles hat ein Für und Wider. Die Frage ist, ob wir uns die ProA erneut zutrauen.“

Wobei die Entscheidung darüber nicht beim Team Ehingen Urspring liegt, sondern bei der Liga. Sie lege fest, ob der letzte freie Platz in der ProA im Nachrückverfahren oder per Wildcard vergeben werde, sagt Drmota. Als Nachrücker wären die Steeples als einer der beiden sportlichen Absteiger prädestiniert – zumal der andere Absteiger, die Orange Academy, keine Lizenz für die ProA beantragt hat. Aber der Verband könnte auch einem weiteren ProB-Klub, der die ProA-Lizenz beantragt hat, den Gang in die zweithöchste Spielklasse ebnen – damit gäbe es drei Aufsteiger neben dem ProB-Vizemeister Rostock und dem FC Schalke 04, der vom Verzicht des ProB-Meisters Elchingen profitiert. Beim Wildcard-Verfahren könne sich jeder Verein bewerben, nicht nur ProB-Ligisten. „Köln erhielt seinerzeit auch eine Wildcard für die ProA, war vorher aber nicht in der ProB.“

Drmota: Auflagen kein Problem

„Die Liga will so schnell wie möglich Klarheit haben“, sagt Drmota. Kein Problem stellen nach Worten des Teammanagers hingegen die Auflagen und Bedingungen dar, die mit der Lizenzvergabe an die Steeples verknüpft sind – wie schon im vergangenen Jahr vor der Saison 2017/18. Dabei gehe es um die geforderten Standards für hauptamtliche Beschäftigungen sowie das Nachwuchskonzept, das für die ProB schriftlich eingereicht werden müsse, so Drmota. Bis Anfang Juli haben die betroffenen Vereine – neben Ehingen Urspring noch jeweils mindestens ein Dutzend weiterer Vereine für die ProA und ProB, Zeit.