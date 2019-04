Steeples droht das frühe Aus

Die Zweitliga-Basketballer des Teams Ehingen Urspring stehen in den Play-offs der ProA vor dem Aus. Nach der Niederlage zum Auftakt der Viertelfinalserie in Heidelberg zogen die Steeples gegen die MLP Academics auch zu Hause den Kürzeren. Mit 90:79 setzte sich der Hauptrundenzweite aus Heidelberg in der JVG-Halle durch und hat die Chance, die Serie bereits im dritten Spiel am Freitag zu beenden.

Die Hoffnung, die Niederlage wettzumachen und zum 1:1 auszugleichen, hatte bei Ehingen Urspring vor dem Heimspiel am Dienstag neue Nahrung erhalten: Seger Bonifant, der zuletzt wegen einer Verletzung vier Partien gefehlt hatte, war wieder im Kader und kam nach rund sechs Minuten erstmals aufs Feld; eine Minute später landete der erste Wurf des US-Amerikaners im Heidelberger Korb – zum 12:10 für die Steeples, die damit erstmals führten.

Doch die Freude währte nur kurz. Niklas Ney, der mit Dan Oppland und Marc Liyanage bei den Academics den kurzfristigen Ausfall von Kapitän und Center Philipp Heyden (krank) exzellent wettmachte, glich zum 12:12 aus und sorgte nach einem Korberfolg von Jaleen Smith und einem Dreier von Liyanage mit einem weiteren Treffer für Heidelbergs 19:12-Führung zum Ende des ersten Abschnitts. In der Defensive stark, kaltschnäuzig im Angriff, ausgebufft in vielen Aktionen: Die Academics, die von Beginn immer vorgelegt hatten und sich nach zehn Minuten erstmals leicht abgesetzt hatten, zeigten, dass sie auch Spiel zwei unbedingt für sich entscheiden wollten. „Wir waren von der ersten Minute an sehr konzentriert“, sagte Spielmacher Niklas Würzner, der das Gäste-Team führte und vor allem in der ersten Halbzeit immer wieder erfolgreich den Korberfolg suchte. Die Steeples dagegen waren im Angriff im ersten Viertel glücklos, nur 27 Prozent ihrer Würfe fanden das Ziel (Heidelberg: 57 Prozent). Und weil sich die Gäste unterm eigenen Korb fast alle Rebounds holten, ergaben sich bis für die Gastgeber dahin auch wenige zweite Chancen.

Im zweiten Abschnitt kam der Steeples-Angriff in Schwung. Gianni Otto gelang der erste Dreier, kurz darauf trafen erneut Otto und Tanner Leissner (am Ende Topscorer) aus der Distanz. Ehingen Urspring übertraf in wenigen Minuten seine Ausbeute aus dem gesamten ersten Viertel, aber das Team kam nur näher an Heidelberg heran, doch nie vorbei. Die abgezockten Academics hatten immer die passende Antwort und bauten ihre Führung bis zur Halbzeit noch leicht aus (47:38).

Die vielen Körbe im zweiten Viertel – 26 Punkte für Ehingen Urspring und 28 für Heidelberg – dürften beiden Trainern nicht geschmeckt haben. Im dritten Viertel wurden die Defensiv-Zügel wieder angezogen. Den Steeples verkürzten dennoch den Rückstand anfangs auf sieben Punkte, ehe die Academics Nadelstiche setzten: Würzner verwandelte einen Dreier zum 53:42, später traf Jaleen Smith aus der Distanz zum 56:45. Als noch der bis dahin bestens abgeschirmte Shyron Ely, Heidelbergs Hauptrunden-Topscorer und bester Werfer im ersten Play-off-Spiel, zu punkten begann und die Führung auf 13 Punkte ausbaute (48:45), drohte Ehingen Urspring den Anschluss zu verlieren. Doch die Steeples kämpften. Leissner mit fünf Punkten in Folge zum 50:58 und nach einem zwischenzeitlichen Gästekorb Dominique Uhl zum 52:60 verkürzten den Rückstand, bis Ney und dann Ex-Steeple Sebastian Schmitt mit einem Dreier kurz vor der Schlusssirene des dritten Viertels den 13-Punkte-Abstand wieder herstellten.

Als Ely mit einem Dreier und Ney per Freiwurf auf 69:52 erhöhten und die Academics in der Folge die Steeples auf Distanz hielten, schien das Spiel früh entschieden zu sein. Geschlagen gab sich Ehingen Urspring aber nicht. Die Heimmannschaft setzte die Heidelberger noch stärker unter Druck, zwang sie zu ungünstigen Würfen und Ballverlusten und kam wieder heran. „Das zeigt den Charakter der Mannschaft, die bis zuletzt nicht aufgegeben hat“, sagte Steeples-Trainer Reinboth. Dennoch: „Der Frust überwiegt, denn wir haben zu viele Fehler gemacht.“

Zwar keimte nach einem Dreier von Bonifant zum 77:84 knapp eine Minute vor Schluss ein weiteres Mal Hoffung auf, aber die Gäste ließen sich nicht aus der Ruhe bringen. Shyron Ely und Jaleen Smith verwandelten alle Freiwürfe, zu denen sie durch schnelle Fouls der Steeples gezwungen wurden. Der Sieg der Heidelberger geriet nicht mehr in Gefahr und so haben sie zwei Matchbälle – den ersten am Freitag, 19.30 Uhr, in eigener Halle.