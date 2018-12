Steeples drehen den Spieß um

Die Zweitliga-Basketballer des Teams Ehingen Urspring haben sich wenige Tage vor Weihnachten mit dem Sieg in ihrem letzten ProA-Spiel des Jahres gegen die Artland Dragons selbst beschert. Allerdings versäumten es die Steeples, die gewonnenen zwei Punkte auch noch mit einem Schleifchen zu versehen – nach der Niederlage mit neun Punkten Unterschied wenige Tage zuvor in Quakenbrück fiel der Erfolg zu Hause beim 85:83 knapper aus und somit ging der direkte Vergleich mit dem Aufsteiger verloren.

Ein höherer Sieg war möglich angesichts einer deutlichen Führung der Gastgeber in der zweiten Halbzeit – was bei Steeples-Cheftrainer Domenik Reinboth nach der Begegnung ein wenig auf die Stimmung drückte. „Ärgerlich, dass wir im vierten Viertel mit 14 Punkten weg waren, das noch hergegeben und so den direkten Vergleich nicht gewonnen haben.“ Reinboth weiß zu gut, worüber der direkte Vergleich entscheiden kann, die vergangene Saison hatte sein Team hinter den punktgleichen Baunachern auf dem ersten Abstiegsplatz beendet und war nur wegen des freiwilligen Rückzugs von Köln in der ProA geblieben.

Grundsätzlich war Reinboth aber froh darüber, dass nach drei Niederlagen wieder ein Sieg heraussprang. „Das war wichtig.“ Und mit einem Erfolg, auch wenn er knapp ausfiel, „rutscht man etwas besser ins neue Jahr“. Mit nun 16 Punkten hat das Team Ehingen Urspring bereits nach 16 Spieltagen die Ausbeute der gesamten Vorsaison erreicht und ist auf dem besten Weg, die weitere Zugehörigkeit in der ProA zu sichern.

Morants Kreise eingeengt

Die Steeples hatten ihre Lektion vom ersten Aufeinandertreffen mit den Dragons gelernt. In Quakenbrück hatte Ehingen Urspring in Korbnähe zu viel zugelassen und bei den Rebounds klar das Nachsehen. Diesmal waren sie in der Verteidigung aufmerksamer, vor allem bei den Abprallern. Die Gäste taten sich in der ersten Halbzeit schwer, zu Korberfolgen zu kommen – vor allem Demetris Morant, der sich im Hinrundenspiel unter den Körben nach Belieben hatte austoben dürfen, kam diesmal kaum zur Entfaltung. Gelangen ihm in der Partie in Quakenbrück 30 Punkte und zwölf Rebounds, musste er sich diesmal mit 14 Punkten und neun Rebounds begnügen. Besonders in der ersten Halbzeit war vom 2,06-Meter-Mann der Dragons nach seinen ersten beiden Punkten zur 2:0-Führung wenig zu sehen. Zur Halbzeit stand Morant bei nur vier Zählern.

Der Gastgeber engte die Kreise von Morant ebenso wirkungsvoll ein wie der anderen Big Men der Dragons, Paul Albrecht, Danielius Lavrinovicius und Ex-Steeples-Profi Jonathan Malu, der im Hinrundenduell verletzt gefehlt hatte. Aus der Distanz traf Quakenbrück häufiger als im ersten Duell, aber nicht oft genug, um die geringere Effektivität in Korbnähe auszugleichen.

47:29 lautete das Reboundverhältnis zugunsten der Steeples diesmal, im Spiel in Quakenbrück hatten die Dragons noch die Nase vorn (51:35) – vor allem bei den den Offensivrebounds war Ehingen Urspring erfolgreicher im zweiten Duell. „Das macht schon ein bisschen den Unterschied aus“, sagte Reinboth, während Artland-Trainer Florian Hartenstein mit der Ausbeute bei den Abprallern nicht zufrieden war. „Offensivrebounds sind eine reine Energie- und Willenssache“, sagte Hartenstein. Die Steeples seien körperbetonter zu Werke gegangen, während seine Spieler mehr mit den Schiedsrichtern diskutiert hatten.

Hartenstein vermisste bei seiner Mannschaft insgesamt die Konzentration – „vor allem im dritten Viertel, das wir mit zehn Punkten Unterschied verloren haben, was nicht nötig war“. Bis dahin waren die Dragons noch dran gewesen. Das erste Viertel endete nach mehreren Führungswechseln 17:17, im zweiten erarbeitete sich Ehingen Urspring mit einem Schlussspurt nach 32:35-Rückstand noch eine 39:37-Halbzeitführung. Im dritten Abschnitt überzeugten die Steeples offensiv mit 30 Punkten und setzten sich auf 69:57 ab. Im Schlussviertel erhöhte Dominique Uhl auf 71:57, doch dies sollte der größte Vorsprung der Heimmannschaft bleiben.

In der Folge hatte man nicht mehr das Gefühl, die Steeples würden die Partie verlieren. Die Spannung ergab sich daraus, ob es Ehingen Urspring gelingen würde, mit mindesten zehn Punkten zu gewinnen und den direkten Vergleich für sich zu entscheiden. Die Chance dazu bestand lange, 83:73 führten die Steeples gut eineinhalb Minuten vor Schluss. Doch danach trafen fast nur noch die Gäste, die so herankamen. Sekunden vor Ende eröffnete sich den Dragons plötzlich doch noch die, wenn auch kleine, Chance auf den Ausgleich. Beim Stand von 85:82 schritt Pierre Bland an die Linie und verwandelte eine Sekunde vor der Sirene nur den ersten seiner beiden Freiwürfe zum 85:83, um mit einem verworfenen zweiten Versuch die Möglichkeit zu einem Ballgewinn und raschen Abschluss zu geben. Doch besser im Rebound waren an diesem Abend die Steeples, allen voran Kevin Yebo, der sich seinen 15. Abpraller schnappte und damit letzte Zweifel beseitigte.

Verletzung von Hasbargen

Schmerzhaft war das Ende der Partie nur für einen Spieler des Teams Ehingen Urspring: Tim Hasbargen hatte sich bei einer Aktion unter dem eigenen Korb eine Risswunde am Kinn zugezogen und nach Spielschluss nicht die Gelegenheit, mit der Mannschaft und den Fans den geglückten Jahresabschluss zu feiern. Für Hasbargen ging es zum Nähen der Wunde.