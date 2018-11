Steeples demonstrieren ihre Stärke

Zum fünften Mal in Folge haben die Zweitliga-Basketballer des Teams Ehingen Urspring in heimischer Halle die Oberhand behalten. Auch die Kirchheim Knights, vor dem elften Spieltag auf Rang vier und in dieser Saison auswärts schon viermal erfolgreich, setzten der Serie der Steeples kein Ende. Ehingen Urspring gewann das Derby vor rund 750 Zuschauern nach lange Zeit deutlicher Führung am Ende knapp mit 86:84 und behauptete seinen Platz in der oberen Tabellenhälfte.

Als Kevin Yebo Mitte des dritten Viertels einen Dreier im Korb versenkte und die Führung auf 62:46 ausbaute, schienen die Steeples einem ungefährdeten Sieg entgegenzusteuern. Doch das Gefühl trog, Kirchheim antwortete kurz darauf mit einem Distanzwurf von Rohndell Goodwin zum 62:49 und schickte in der Folge, nach Fehlversuchen und Ballverlusten der Gastgeber, erst einen Dunking und dann einen Korbleger von Kevin Wohlrath hinterher – der Vorsprung der Steeples war in kurzer Zeit auf 62:53 geschmolzen. Doch die Mannschaft von Trainer Domenik Reinboth ließ sich nicht beirren. Unter Führung von Gianni Otto, der unter der Woche krank war, deshalb weniger trainiert hatte und auch im Spiel weniger Einsatzzeit bekam, zog Ehingen Urspring bis zum Ende des dritten Abschnitts wieder auf 69:56 davon.

Knights kommen ran

Dem kurzen Einbruch im dritten Viertel folgte ein längerer im vierten. Die Knights, die in der zweiten Halbzeit aggressiver verteidigten und auch in der Offensive zulegten, dampften den Rückstand ein. Doch vorbei ließen die Steeples den Gegner nicht, immer wieder trafen sie, wenn es richtig eng zu werden drohte, und legten ein kleines Polster zwischen sich und den Gegner. Erst 80 Sekunden vor Schluss war Kirchheim nach einem Goodwin-Treffer in Reichweite von Ehingen Urspring (83:80), 51 Sekunden vor Ende stand es, nach einem Korberfolg des in der zweiten Halbzeit starken Phillip Daubner, 83:82. Reinboth nahm eine Auszeit.

Kevin Yebo sorgte 34 Sekunden vor Schluss für das 85:82, Knights-Center Andreas Kronhardt verkürzte auf 85:84. Reinboth nahm erneut eine Auszeit, 14 Sekunden waren da noch zu spielen. Kircheim zwang durch ein schnelles Foul Rayshawn Simmons an die Freiwurflinie, der US-Amerikaner verwandelte nur einen zum 86:84. Nun hatten die Gäste die Entscheidung in der Hand, doch die Steeples verteidigten geschickt, unterbrachen den letzten Kirchheimer Angriff zweimal regelwidrig – was folgenlos blieb, da sie zu diesem Zeitpunkt erst zwei Mannschaftsfouls hatten und damit der Gegner keine Freiwürfe erhielt. Kirchheim lief die Zeit davon und Goodwin versuchte es fast mit der Schlusssirene mit einem Dreier aus nicht optimaler Position – der Ball prallte vom Ring zurück ins Feld, die Niederlage der Knights und damit der Sieg von Ehingen Urspring waren besiegelt.

Reinboth war erleichtert. Ihm habe der Spielverlauf weniger behagt als manchen Fans, die Gefallen fanden an der spannenden Partie mit glücklichem Ausgang für die Steeples. „Ich bin drei Jahre gealtert.“ Reinboth machte den Leistungsabfall seiner Mannschaft in der zweiten Halbzeit an den zuletzt vielen Spielen fest. Nach den kraftraubenden Wochen „kommt die Müdigkeit jetzt mal raus“. Sein Team habe im vierten Viertel den Faden verloren – zwar wurde weiter gut verteidigt, aber im Angriff traf man nicht mehr wie in der ersten Halbzeit. Dennoch stand am Ende der Sieg. „Das Spiel zu gewinnen, obwohl alles gegen uns lief, war schon stark.“

Vor der Pause hatten die Steeples den bis dahin Tabellenvierten Kirchheim mit einer beeindruckenden Selbstverständlichkeit in die Schranken gewiesen – eine mögliche Folge ihres gewachsenen Selbstbewusstseins nach vier Heimsiegen in Folge und zuletzt auch dem ersten (und deutlichen) Auswärtserfolg der Saison. Zwar gingen den Knights 5:0 in Führung, doch Ehingen Urspring drehte die Partie rasch (6:5/2. Minute) und setzte sich nach dem 6:7 auf 13:7 ab. Der Vorsprung wuchs auf 18:9 und betrug nach zehn Minuten 28:18. Spielmacher Simmons, wie schon in den vergangenen beiden Spielen mit einem Double-Double (12 Punkte/11 Assists), wies seiner Mannschaft den Weg. Auch das zweite Viertel ging an die Steeples, die nach 20 Minuten mit 51:37 führten.

Lob für den Gegner

Von der starken Defensive der Knights, die in den ersten zehn Spielen im Schnitt 72 Punkte zugelassen hatte, war bis dahin wenig zu sehen. Die Gäste drohten unterzugehen. Doch Kirchheim berappelte sich und hätte die Partie fast gedreht, was Reinboth angesichts der Ausfälle wichtiger Spieler bei den Knights, großen Respekt abnötigte. „Hut ab vor der Leistung der Kirchheimer im vierten Viertel. Beeindruckend, was sie da für einen Lauf hatten.“

Auch wenn es am Ende noch einmal eng war, der verdiente Sieger war aus Sicht von Knights-Trainer Mauricio Parra eindeutig Ehingen Urspring. „Die Ehinger Verteidigung in der ersten Halbzeit war überragend, wir waren chancenlos, konnten nicht mithalten. Daher gab es auch zurecht den hohen Vorsprung.“ In der zweiten Halbzeit habe seine Mannschaft aber „Charakter gezeigt“, auch wenn angesichts man der schwierigen personellen Situation nicht die Energie habe, so ein Spiel zu drehen.