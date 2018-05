Steeples bleiben in der ProA

Die Basketballer des Teams Ehingen Urspring bleiben in der Zweiten Bundesliga ProA. Die sportlich abgestiegenen Steeples profitieren vom Rückzug der Rhein Stars Köln, die keine Lizenz für die zweithöchste Spielklasse beantragt hatten. Um den letzten freien Platz in der ProA zu besetzen, war auch ein Wildcardverfahren im Gespräch. Doch die Liga entschied sich gegen ein solches Verfahren, daher kommt Ehingen Urspring als Tabellen-15. der vergangenen ProA-Saison und als Nachrücker für Köln zum Zug. Und die Steeples, so ist vom Verein zu hören, wollen die unverhoffte Chance nutzen.

„Auf- und Abstieg schienen klar geregelt, doch durch den freiwilligen Verzicht der Rhein Stars Köln Anfang Mai kam kurz vor Verkündung der Lizenzentscheidungen Unsicherheit in die Besetzung der zweithöchsten deutschen Spielklasse und erzeugte eine Situation, die es in dieser Form bisher nicht gegeben hat“, teilte die Liga am Mittwochabend mit.

Der Austausch zwischen BBL und ProA war klar: Vechta und Crailsheim hatten sich als ProA-Finalisten sportlich für die höchste Liga qualifiziert und werden auch aufsteigen, ihre Plätze in der ProA nehmen „nach aktuellem Stand und auf Basis der bereits verkündeten Lizenzentscheidungen“ die beiden BBL-Absteiger Tübingen und Gotha ein. Den Austausch zwischen ProA und ProB brachten die Kölner durcheinander: Durch ihren fristgerechte Rückzug werden die Rhein Stars auf den letzten Tabellenplatz der vergangenen ProA-Saison zurückgestuft, womit das Team Ehingen Urspring auf Rang 14 und damit aus der Abstiegszone rückt. Die Steeples hatten zudem, anders als der sportlich Tabellenletzte Orange Academy, eine Lizenz nicht nur für die ProB, sondern auch für die ProA beantragt – Vorraussetzung für die Rückkehr in die zweithöchste Spielklasse durch die Hintertür.

Damit seien die 16 Startplätze in der ProA und alle 24 Startplätze in der ProB besetzt, teilt die Liga mit. „Auf Grundlage des jetzigen Sachstands wird daher ein mögliches Wildcardverfahren aufgrund der fehlenden Notwendigkeit nicht weiter verfolgt.“ Die Liga plant somit mit dem Team Ehingen Urspring in der ProA. Und die Steeples planen nun nicht mehr für die ProB, sondern für die ProA.