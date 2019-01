Steeples beenden Karlsruher Siegesserie

Die Zweitliga-Basketballer des Teams Ehingen Urspring haben zum vierten Mal in Folge gewonnen – und damit die imposante Serie der Karlsruhe Lions beendet, die mit der Empfehlung von zuvor acht Siegen in Serie in der JVG-Halle angetreten waren. In Ehingen kassierten die zuletzt erfolgsverwöhnten Gäste eine deutliche Niederlage, die Steeples entschieden beim 93:72 alle vier Viertel für sich.

Ein paar Minuten benötigten die Steeples, um in Tritt zu kommen. Die Karlsruher legten zu Beginn des ersten Viertels dreimal vor, ehe Ehingen Urspring nach einem Dreier von Seger Bonifant zum 9:6 erstmals in Führung ging. Die Lions konterten noch einmal und hatten beim 10:9 wieder die Nase vorn, doch es sollte die letzte Führung der Gäste bleiben. Dominique Uhl, der diesmal für Kevin Yebo (war in der Trainingswoche gesundheitlich angeschlagen und hatte nicht alle Einheiten absolviert) in der Startformation stand, läutete mit einem Dunking einen kleinen Lauf der Steeples ein – Bonifant mit seinem zweiten Dreier und weiteren zwei Punkten sowie kurz nach seiner Einwechslung Yebo erhöhten auf 18:10. Nach zwei Freiwürfen von Karlsruhes Orlando Parker zum 18:12 zog die Heimmannschaft auf 25:12 davon, ehe Filmore Beck Sekunden vor Ende des ersten Viertels mit dem ersten erfolgreichen Dreipunkte-Wurf für die Gäste verkürzte.

Kontrolle über Lions-Offensive

Die Steeples überzeugten vor allem in der Defensive, wichtige Lions-Spieler wie Davonte Lacy, Orlando Parker und Dominique Johnson kamen kaum zur Entfaltung. Den aus der Vorsaison in Ehingen bestens bekannten Davonte Lacy, Karlsruhes Topscorer, ließ zumeist Rayshawn Simmons nie aus den Augen – die Folge: Lacy erzielte im ersten Viertel gerade einmal zwei Punkte, am Ende waren es elf. „Es ging aber nicht nur um Davonte, sondern darum, die gesamte Teamoffensive von Karlsruhe zu kontrollieren“, sagte Steeples-Trainer Domenik Reinboth. Dies gelang seiner Mannschaft auch im zweiten Viertel, in dem die Lions zweimal auf sieben Punkte herankamen (29:22, 31:24), ehe Ehingen Urspring den Vorsprung kräftig ausbaute – auf 38:24. Zur Pause stand es 44:30 für den Gastgeber.

Die Karlsruher taten sich enorm schwer im Angriff, fanden selten gute Wurfpositionen – und hatten außerdem kein Glück im Abschluss. Nur ein Drittel der Versuche der Lions landete in den ersten 20 Minuten im Korb, bei den Dreiern war die Quote noch schwächer: 14-mal geworfen, einmal getroffen. Bei den Dreiern hatten auch die Steeples viele Fehlversuche, doch aus der näheren Distanz waren sie effizienter.

Dies änderte sich im dritten Viertel nicht. Tanner Leissner verwandelte gleich einen Dreier zum 47:30. Die Karlsruher, die in Maurice Pluskota und Roland Nyama auf zwei wichtige Spieler verzichten mussten, mühten sich, den Rückstand zu verringern, aber sie taten sich gegen die flinken und gedanklich schnellen Steeples weiter immens schwer. Lions-Trainer Ivan Rudez stand oft reglos neben der Bank der Gäste, die Hände verschränkt oder in den Hosentaschen, und sah konsterniert aufs Spielfeld, während Ehingen Urspring in der Schlussphase des dritten Abschnitts seinen Vorsprung weiter ausbaute. 67:47 führte die Heimmannschaft nach 30 Minuten.

Einsatz für die Jugend

In den ersten Minuten des letzten Viertels packten Rayshawn Simmons und Daniel Monteroso noch was drauf – 74:51 führten die Steeples, kurz darauf sorgte Kevin Yebo erst für das 78:54 und dann für das 80:56. Nicht einmal fünf Minuten waren da noch zu spielen und angesichts der Kräfteverhältnisse an diesem Abend stellte sich nicht mehr die Frage, wer die Partie gewinnen, sondern wie hoch der Sieg der Steeples ausfallen würde. Zwar polierten die Karlsruher ihre bis dahin magere Drei-Punkte-Bilanz im letzten Viertel ein wenig auf – und lagen am Ende in dieser Kategorie mit einer Quote von 24 Prozent (sechs Treffer bei 25 Versuchen) sogar knapp vor den Steeples (22 Prozent, fünf Treffer von 23 Versuchen). Doch es brachte ihnen nichts, sie kamen nicht wesentlich näher. Auch nicht, als Trainer Reinboth in den letzten knapp zwei Minuten die gesamte Jugend aufs Feld schickte: Vier NBBL-Talente, außer Kevin Strangmeyer, der schon davor zum Einsatz gekommen war und insgesamt knapp 22 Minuten spielte, noch Franklyn Aunitz, Lucas Loth sowie erstmals in der ProA Tim Martinez. Die Jungen hielten, zusammen mit Kevin Yebo, die Lions auf Distanz.

Reinboth freute sich über den Auftritt der U19-Spieler, aber mehr noch über die Leistung des gesamten Teams, das nach dem Spiel eine Woche zuvor in Nürnberg erneut den Gegner deutlich unter 80 Punkten gehalten hatte. Gegen Karlsruhe, eine Mannschaft, die im Schnitt fast 86 Punkte erzielt hatte, war das nicht unbedingt zu erwarten. Lions-Trainer Rudez sah den Grund für die hohe Niederlage nicht nur in der schwachen Verteidigung seiner Mannschaft („Vor allem Mann gegen Mann“), sondern auch darin, dass die verletzten Pluskota und Nyama nicht dabei waren. „Das Fehlen von ihnen war offensichtlich“, sagte Rudez, der dadurch, weil es zwei deutsche Spieler sind, auch in der Rotation etwas eingeschränkt war. Die gute Leistung des Gegners erkannte der Karlsruher Trainer gleichwohl an. „Die Ehinger waren sehr gut vorbereitet."