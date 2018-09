Steeples 2018/19: Weniger Größe, mehr Tempo

Das Team Ehingen Urspring startet am Sonntag, 23. September, in sein drittes Jahr in Folge in der Zweiten Basketball-Bundesliga ProA. Sportlich in der vergangenen Saison abgestiegen, kehrten die Steeples aufgrund des freiwilligen Rückzugs der Rhein Stars Köln durch die Hintertür in die zweithöchste deutsche Spielklasse zurück – in der es für sie auch in der Saison 2018/19 nur darum geht, den Abstieg zu vermeiden. Anders als vor einem Jahr musste Trainer Domenik Reinboth kein komplett neues Team aufbauen, einzelne Leistungsträger blieben dem Verein erhalten.

Im Sommer 2017 war beim Team Ehingen Urspring kaum ein Stein auf dem anderen geblieben. Die Mannschaft, die im ersten Jahr nach dem Aufstieg den Verbleib in der ProA gesichert hatte, zerstreute sich, nur NBBL-Talent Moritz Noeres blieb. Ein Jahr später war das anders: Zwar ist die Liste der Abgänge auch 2018 lang und prominent – unter anderem kehrten ProA-Topscorer Davonte Lacy und der BBL-erfahrene Spielmacher Achmadschah Zazai nicht nach Ehingen zurück – doch hielt der Verein zwei wichtige Akteure: Kevin Yebo, einer der Shootingstars der vergangenen Saison, hatte für die ProA ohnehin noch einen Vertrag bis 2019, Seger Bonifant, mit einem Schnitt von knapp 13 Punkten pro Spiel zweitbester Werfer des Teams, entschied sich für ein zweites Jahr bei den Steeples. Zudem sind die Nachwuchsspieler Kevin Strangmeyer, Franklyn Aunitz und Lucas Loth, die schon mehr (Strangmeyer) oder weniger ProA-Luft schnupperten, weiter im Kader. Die Situation, auf einem wenn auch kleinen Fundament aufzubauen, „war ein Vorteil gegenüber dem vergangenen Jahr“, sagt Reinboth.

Zugänge von US-Colleges

Beim Aufbau der neuen Mannschaft blieben die Steeples ihrer Philosophie treu – um den eigenen Nachwuchs aus dem Basketballinternat in Urspring zu fördern, aber auch weil der Verein unverändert zu den finanziell schwächsten in der Liga gehört. „Es ist nicht leicht zu finden, was man sich wünscht“, so Reinboth über die Kaderplanung der vergangenen Monate. Auffällig war, dass man viele Spieler von Hochschulteams aus den USA holte – nicht nur US-Amerikaner. Der Münchner Tim Hasbargen, der Frankfurter Dominique Uhl und der aus dem Raum Stuttgart stammende Gianni Otto spielten zuletzt für ein College-Team in den Vereinigten Staaten und unterschrieben bei Ehingen Urspring ihren ersten Profivertrag.

Für gestandene deutsche Spieler mit Erfahrung in den höchsten Spielklassen hätten die Steeples mehr Geld auf den Tisch legen müssen (Reinboth: „Das Gehaltsniveau ist weiter hochgegangen“), doch die Entscheidung für das junge Trio sei nicht nur aus finanziellen Erwägungen gefallen. „Wir haben uns bewusst für sie entschieden, weil sie uns als Spieler gut gefallen und zu unserem Projekt passen“, sagt der Steeples-Trainer, dem Hasbargen und Otto schon zu deren NBBL-Zeiten aufgefallen waren.

Zum Projekt gehört die Spielidee, die bei den Steeples ein wenig anders ist als im Vorjahr. Aber nicht neu. „Wir gehen zurück zu unserem alten Spiel“, sagt Reinboth. Mehr auf Wurfstärke als auf Größe habe man beim Teamaufbau gesetzt. In der vergangenen Saison war Bradley Hayes mit 2,13 Metern der Größte, gefolgt von Yasin Kolo (2,08 Meter), der das Team nach wenigen Spielen wieder verließ. Auch Jonathan Malu war kein Spezialist für Distanzwürfe und sollte die Präsenz unterm Korb erhöhen. Bei der Analyse der Spielzeit davor hatten die Verantwortlichen der Steeples ein Defizit unter den Körben ausgemacht und wollten es beheben. „Wir haben damals mehr auf Physis gesetzt.“ Ausgezahlt hat es sich nicht, auch aufgrund der häufigen verletzungsbedingten Ausfälle der „Big Men“ in der vergangenen Saison.

Im Kader für die neue Saison sei kein „klassischer“ Center, sagt Reinboth. „Das ergibt sich dann aus dem Spiel heraus.“ Groß gewachsene Spieler haben die Steeples weiterhin, doch seien sie wendiger und agiler. Mit ihnen hofft man auch auf eine bessere Verteidigung als in der Vorsaison, als Ehingen Urspring die mit Abstand meisten Körben hinnehmen musste (durchschnittlich rund 86 pro Spiel), während man bei den Korberfolgen (knapp 76 im Schnitt) auf Niveau der hinteren Play-off-Teams war. „Wir müssen defensiv stärker sein, aber das ist auch Einstellung und Willenssache“, so Reinboth, der in der Vorbereitung auf die Abwehrarbeit ein besonderes Augenmerk legte und seine Mannschaft auf einem guten Weg sieht. Im letzten Testspiel gegen den Ligakonkurrenten Nürnberg (75:74) „sah es drei Viertel lang sehr gut aus, erst im letzten Viertel haben wir uns die Bilanz mit 29 Punkten etwas kaputtgemacht. Wir müssen noch Konstanz reinkriegen“, sagt der Trainer, der überzeugt ist, dass die Defensive besser funktionieren wird. „Ich habe ein deutlich besseres Gefühl als letztes Jahr.“

Kein Nachteil im Vergleich zum Vorjahr war, dass die Vorbereitung ungestörter ablief als vor einem Jahr. Im Sommer 2017 fielen immer wieder Spieler auch länger aus. „Zeitweise waren alle Big Men verletzt und wir mussten ohne große Spieler trainieren“, erinnert sich Reinboth. „Vielleicht ist uns das, übers Jahr gesehen, letztlich auf die Füße gefallen.“ Am Ende waren es Kleinigkeiten, die darüber entschieden, dass die Steeples die ProA-Hauptrunde auf dem vorletzten und damit einem Abstiegsplatz abschlossen – aufgrund des verlorenen direkten Vergleichs mit den punktgleichen Baunachern.

Später Einstieg des Spielmachers

Diesmal verpassten einzelne Spieler wegen Blessuren die eine und andere Trainingseinheit, aber sie waren relativ schnell wieder zurück. Als Manko sieht Reinboth eher den späten Einstieg von Spielmacher Rayshawn Simmons, dessen Verpflichtung sich hinausgezögert hatte und der, kaum in Ehingen, wegen einer Verletzung zwei Tage ausfiel. „So war es schwierig, ihn schon voll zu integrieren“, sagte der Trainer. Inzwischen ist man ein Stück weiter, doch Reinboth sieht im US-Amerikaner weit mehr Potenzial, als bisher in den Testspielen zu sehen war. „Es wäre natürlich schön gewesen, wenn Ray früher zu uns gekommen wäre.“

Von Simmons, der zuletzt in Australien aktiv war und davor in Europa gespielt hatte (Tschechien, Ungarn), erwarten die Steeples einiges. Aber das gilt auch für die anderen neuen US-Amerikaner Tanner Leissner und Daniel Monteroso, die ihren Trainer in der Vorbereitung überzeugten, aber die sich nach den Worten Reinboths nach ihrer Zeit in College-Teams noch an den Basketball in Europa gewöhnen müssten.

Dass die Entwicklung der einzelnen Spieler und der wie in der Vorsaison jungen Mannschaft insgesamt nicht abgeschlossen ist, ist für Reinboth nichts Ungewöhnliches. Dieser „Prozess“ werde noch andauern. Mit der Vorbereitung ist er gleichwohl zufrieden („Wir sind im Soll“), mit Einsatz und Ehrgeiz der Spieler auch. „Der Grundton ist, dass sich alle verbessern wollen.“

Nun kommt hinzu, dass die Steeples Punkte sammeln müssen – gegen den Abstieg, denn das Saisonziel ist gegenüber der Vorsaison unverändert. Reinboth: „Wir wollen so schnell wie möglich zehn Siege, um in der Liga zu bleiben. Alles andere wäre vermessen.“