Start zur Vorrunde der A-Junioren

Nach der Pause über Weihnachten und Neujahr stehen am Wochenende 12./13. Januar die nächsten Begegnungen bei den Hallenfußball-Bezirksmeisterschaften der Jugend auf dem Programm. Während die A-Junioren erstmals in Aktion treten, beginnt bei den B-Junioren die Zwischenrunde. Die C-Junioren ermitteln ihre Teilnehmer für die Endrunde.

Für die A-Junioren beginnt am Wochenende in Herbertingen die Hallenmeisterschaft des Bezirks Donau. Drei Vorrundengruppen werden ausgespielt, eine am Samstag, 12. Januar, und zwei am Sonntag, 13. Januar. In der Gruppe A am Samstag treten der KSC Ehingen, der SC Lauterach, die SGM Granheim/Bremelau/Mehrstetten/Apfelstetten, die SGM Griesingen/Rißtissen, die SGM Alb-Lauchert sowie die SGM Sigmaringen/L.S.B. gegeneinander an. In der Gruppe B am Sonntag spielen die SG Öpfingen, die SGM Niederhofen/Altheim/Allmendingen/Ennahofen, die SGM Ringingen-Pappelau, die SGM Schelklingen, die TSG Ehingen II und die SGM Krauchenwies, während in der parallel ausgetragenen Gruppe C die TSG Ehingen I und SGM Dettingen/Ehingen-Süd/Rottenacker auf die SGM Altheim/Ertingen/Binzwangen, die SGM Oggelshausen un die SGM Veringenstadt treffen. Die Gruppen D und E werden dann eine Woche später in Altshausen ausgetragen. Bei den A-Junioren gibt es keine Zwischenrunde, somit geht es direkt um den Einzug in die Endrunde.

Die B-Junioren starten am Samstag, 12. Januar, in Herbertingen in die Zwischenrunde. In der Gruppe A spielen die TSG Ehingen I, die SGM Unterstadion/Munderkingen I, die SGM Uttenweiler, der FV Bad Saulgau II und die SGM Sigmaringendorf I, in der Gruppe B treten die SGM Ehingen-Süd/Dettingen/Rottenacker I, die TSG Ehingen II, die SGM Allmendingen/Altheim/Niederhofen/Ennahofen sowie der FV Bad Saulgau und der FV Bad Schussenried an. Die jeweils Erst- und Zweitplatzierten erreichen die Endrunde. Die weiteren Teilnehmer für das Finalturnier werden eine Woche später in den Zwischenrundengruppen C und D ebenfalls in Herbertingen ermittelt.

Zweite Zwischenrunde

Auch für die C-Junioren geht es um die Qualifikation für die Bezirksendrunde. In dieser Altersklasse steht die zweite Zwischenrunde an, die am Wochenende komplett ausgetragen wird. Am Samstag, 12. Januar, spielen die Gruppe A – mit SGM Ehingen-Süd/Rottenacker/Griesingen I, SGM Oggelshausen, FV Bad Saulgau II, SGM Altshausen und SGM Bussen – und die Gruppe B – mit TSG Ehingen, FV Altheim, FV Bad Saulgau, SGM Dürmentingen, SGM Sigmaringendorf, einen Tag später folgen ebenfalls in Herbertingen die Gruppen C und D. In Gruppe C spielen der SSV Emerkingen I, die SGM Oberdischingen/Donau-Riss I, die SGM Riedlingen I, die SGM Alb-Lauchert sowie die SG Mengen/Ennetach/Rulfingen/Blochingen II, in Gruppe D treffen der VfL Munderkingen/SV Unterstadion und die SGM Kirchen/Marchtal/Lauterach auf den FV Bad Schussenried, die SG Mengen I und die SGM Fulgenstadt II. Die zwei besten Teams jeder Gruppe ziehen in die Finalrunde ein.