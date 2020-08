Start in eine lange Saison

Die Zeit der Vorbereitung ist für die Fußball-Bezirksligisten vorbei. Nun gilt es zu zeigen, wie sich die Spieler der Mannschaften auf den Ernst einstellen können. Insgesamt 34 Spieltage sind in dieser Saison notwendig, um Meister oder Absteiger zu ermitteln. Die fünf Mannschaften aus der Region – TSG Ehingen, SG Öpfingen, SGM Schwarz Weiß Donau, SG Altheim und Aufsteiger FV Schelklingen-Hausen – sind gleich am ersten Spieltag gefordert.

SGM SW Donau I – SGM Altshausen/Ebenweiler (Samstag, 16 Uhr, in Munderkingen). - Einmal mehr steht diese Partie für die Mannschaft von Trainer Timm Walter am Anfang einer Runde. Die Gäste haben sich nur durch eigene bisherige Jugendspieler verstärkt. Auch SGM-Trainer Walter setzt verstärkt auf die Jugend. Zum Rundenbeginn fehlen Marcel Holz, Jochen Leichtle, Matthias Burgmaier und Jannik Sachpazidis. Dennoch ist zum Rundenstart ein Heimsieg eingeplant. In der Saison 2019/20 hat Schwarz Weiß zu Hause gegen Altshausen 2:2 gespielt, auswärts 2:3 verloren.

SV Bad Buchau – TSG Ehingen (Sonntag, 15 Uhr). - Den Ehingern, die in die Landesliga streben, steht gleich zum Bezirksliga-Start eine schwere Prüfung bevor. Am Freitag war das letzte Training und Torjäger Valentin Gombold ist wieder vom Kurzurlaub zurück. Die Gastgeber haben sich für die neue Saison nur unwesentlich verstärkt. Als vermeintlicher Meisterfavorit müssen sich die Ehinger darauf einstellen, dass die jeweiligen Gegner mit besonderem Ehrgeiz gegen sie antreten. In der zurückliegenden Saison hat die TSG Ehingen gegen Bad Buchau mit 2:1 gewonnen.

SV Hohentengen – SG Altheim (Sonntag, 15 Uhr). - Drei bisherige Griesinger Spieler kamen zur SG Altheim. Als besondere Verstärkung gilt Florian Madl, der bereits in den Vorbereitungsspielen seine Torgefährlichkeit unter Beweis stellte. „Meine Mannschaft ist sehr motiviert“, sagt SGA-Trainer Martin Blankenhorn. Altheims Gegner, das Team von der Göge, wird von vielen Mannschaften als Mitfavorit gehandelt und wird besonders seine Heimstärke ausspielen. In der zurückliegenden Saison gelang der SG Altheim beim SV Hohentengen ein beachtliches 2:2.

FV Schelklingen-Hausen – SG Hettingen/Inneringen (Sonntag, 15 Uhr). - Nach zweijährigem Aufenthalt in der Kreisliga A sind die Schelklinger in die Bezirksliga zurückgekehrt.

Nach dem ersten Aufstieg vor vier Jahren hatte sich der Gastgeber in der ersten Saison im Bezirksoberhaus hervorragend geschlagen und mühelos den Verbleib in der Liga geschafft, im zweiten Jahr kam allerdings der Abstieg. Trainer Fabian Flinspach gibt sein Debüt in der Bezirksliga Donau und kennt also die künftigen Gegner nicht. Doch in der Mannschaft sind einige Aktive, die schon vor wenigen Jahren in der Bezirksliga dabei waren. Gegen Hettingen/Hettingen gilt es für den Aufsteiger Schelklingen-Hausen, die ersten Punkte in der neuen Saison einzufahren.

FV Neufra – SG Öpfingen (Sonntag, 17 Uhr). - Der SG Öpfingen wird gleich zum Auftakt eine schwere Aufgabe vorgesetzt. Schließlich gilt der FV Neufra für viele als Meisterschafts-Mitfavorit. Bei den Gästen aus Öpfingen fehlt Robin Stoß, der beim Verbandsligisten SSV Ehingen-Süd eine neue Herausforderung annahm. „Für uns wird sich gleich zeigen, wo wir stehen“, sagt SGÖ-Trainer Felix Gralla. Ihre Generalprobe hat die SG Öpfingen am Mittwoch in Bermaringen (2:1) bestanden. Die Trainingsbeteiligung bei den Öpfingern war in den vergangenen Wochen sehr gut. Stammtorhüter Steffen Lehmann wird allerdings für längere Zeit wegen einer schweren Verletzung fehlen. In der Saison 2019/20 verlor die SG Öpfingen in Neufra mit 2:3.

Weitere Spiele am Samstag, 22. August: FC Krauchenwies/Hausen – SV Uttenweiler; am Sonntag, 23. August: FV Altheim – SV Langenenslingen, SGM Blönried/Ebersbach – SF Hundersingen