Start in die entscheidende Saisonphase

Nach einer längeren Pause greifen die Handballerinnen der TSG Ehingen in der Bezirksklasse wieder ins Geschehen ein. Am Samstag, 26. Januar, 18 Uhr, ist die TSG beim SV Tannau zu Gast. Tannau gilt als schwieriges Pflaster, doch das Ziel der Ehingerinnen ist klar: Zwei Punkte sollen her.

Am 8. Dezember hatte die TSG ihr bislang letztes Spiel bestritten – und sich mit einer starken Vorstellung und einem 23:13-Erfolg gegen den HC LJG Vogt zurück an die Tabellenspitze geworfen. Inzwischen steht Vogt wieder ganz vorn, weil das Team am vergangenen Wochenende bereits im Einsatz war und gewann – mit 31:25 beim SV Tannau, bei dem nun die TSG Ehingen antritt.

Heinz Binnig, zusammen mit Jürgen Prang Trainer der TSG-Handballerinnen, erinnert sich ans Gastspiel in Tannau in der vergangenen Saison. Ehingen tat sich schwer, lag zur Pause mit 9:14 in Rückstand und sicherte sich am Ende wenigstens noch einen Punkt (21:21). „Wir sind auf jeden Fall gewarnt“, sagt Binnig. Ungewohnt für die TSG – wie für viele andere Gastmannschaften in Tannaus – ist das Harzverbot in der Tannauer Halle.

Dies soll die TSG Ehingen nicht davon abhalten, diesmal nicht nur einen, sondern gleich zwei Punkte mitzunehmen. „Wir sind Favorit. Wenn es so läuft, wie wir uns das vorstellen, dürfte es keine Probleme geben“, so Binnig. Der Trainer weiß aber auch, dass man sich gegen Tannau keine Nachlässigkeiten erlauben darf. Im Hinrundenduell in Ehingen war der Sieg unterm Strich zwar ungefährdet, doch kam der Gegner nach zweimaliger Fünf-Tore-Führung der TSG in der ersten Halbzeit wieder heran, ehe sich Ehingen in der Schlussviertelstunde dann doch deutlich absetzte.

Um die schwierige erste Hürde im neuen Jahr zu nehmen und auch in der Folge an der Tabellenspitze mitzumischen, haben die Ehinger Handballerinnen nach dem Spiel gegen Vogt keine Pause eingelegt. „Wir haben durchtrainiert“, so Binnig. Reduziert auf eine Einheit pro Woche in den Weihnachtsferien, aber ohne Pause. „Um nicht den Faden zu verlieren“, sagt der Trainer. Das Hauptaugenmerk im Training lag zunächst auf Kondition und vor allem Kraft, zuletzt auf Taktik und Spielzüge. Man ist bereit für die weiteren Aufgaben und den Kampf um die Meisterschaft.

Personell stehen dem Trainerduo Heinz Binnig/Jürgen Prang für das Spiel in Tannau mit Ausnahme der verletzten Svenja Geiselhardt alle Spielerinnen zur Verfügung.