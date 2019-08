Starkes Wochenende für den FC Schmiechtal

Eine besondere Energieleistung hat am Wochenende B-Ligist FC Schmiechtal vollbracht. Jeweils mit 2:1 gewann er zunächst gegen den Bezirksligisten FV Altheim und dann am Sonntag mit demselben Ergebnis gegen A-Ligist FC Schelklingen/Alb. Aufsteiger SG Ersingen gewann das Lokalderby in Griesingen. Die SG Altheim trumpfte in Zwiefalten auf.

FC Schmiechtal - FV Altheim II 2:1 (1:1). - Tore: 0:1 Nico Vogel (33.), 1:1 Demba Lamin (35.), 2:1 Philipp Kannemann (75.). - War das Spiel in der ersten Halbzeit noch ausgeglichen und FC-Torhüter Mathias Kohn rettete einige Male in letzter Sekunde, so zeigte sich im zweiten Durchgang ein anderes Bild. Der B-Ligist hatte einige ganz klare Chancen und Julian Bloching scheiterte in der 63. Minute am Gästetorhüter. Mit einem direkten Freistoß schoss Philipp Kannemann die Schmiechener in der 75. Minute in Front. Dabei blieb es.

FC Schmiechtal - FC Schelklingen/Alb 2:1 (2:0). - Tore: 1:0 Phillipp Kannemann (8.), 2:0 Demba Lamin (23.), 2:1 Timo Rothenbacher (87.). - Trotz des schweren Spiels am Freitag spielte der FC Schmiechtal vor allem in der ersten Halbzeit groß auf und traf auch zweimal. Im zweiten Durchgang ließen die Kräfte beim Gastgeber etwas nach. Unmittelbar nach einer Gelb/Roten Karte für Schmiechtal konnte der frisch eingewechselte Timo Rothenbacher in der 87. Minute verkürzen. Doch der B-Ligist brachte den knappen Sieg über die Zeit.

SG Öpfingen - SV Bad Buchau 1:0 (0:0). - Tor: 1:0 Manuel Hospach (65.). - Die beiden Bezirksligisten lieferten sich ein ausgeglichenes Spiel. Allerdings waren die Torchancen Mangelware. Das meiste Geschehen spielte sich im Mittelfeld ab.

SGM Daugendorf/Zwiefalten - SG Altheim I 1:6 (0:4). - Tore: 0:1 Johannes Rech (18.), 0:2 Joel Oliveira (19.), 0:3 Christian Lutrelli (24.), 0:4 Joel Oliveira (27.), 0:5 Christian Lutrelli (47.), 1:5 Niklas Haiß (60.), 1:6 Dominik Späth (85.). - Die Gastgeber fingen gut an und hatten zunächst auch zwei Torchancen. Doch dann übernahm der Bezirksligist das Kommando und nützte die gebotenen Chancen eiskalt aus.

FV Schelklingen-Hausen - Schwarz Weiß Donau I 4:0 (2:0). - Tore: 1:0 Michael Heinrich (6.), 2:0 Julian Leicht (25.), 3:0 David Höffner (64.), 4:0 Luca Schleiblinger (80.). - Die Gäste hatten in der ersten Halbzeit einige gute Torchancen. Doch der Gastgeber hat schnell nach vorne gespielt und die gebotenen Chancen verwertet.

SGM Ertingen/Binzwangen - SV Uttenweiler I 2:4 (1:1) nach Elfmeterschießen. - Nach torloser erster Halbzeit gingen die Gäste durch Pascal Haberbosch (60.) in Führung. In der Nachspielzeit glich Alexander Hecht aus. Das Elfmeterschießen ging mit 1:3 an die Gäste.

SV Herbertshofen - FV Neufra I 0:14 (0:6). - Der SV Herbertshofen hatte gegen die klar überlegenen Gäste nicht die Spur einer Chance. Entsprechend fiel das Ergebnis aus.

SV Ringingen - TSV Rißtissen 4:3 (0:0) nach Elfmeterschießen. - Der TSV Rißtissen hat gut angefangen, doch nach der Trinkpause kam der SV Ringingen besser ins Spiel. Beim SV Ringingen fehlten sechs Stammspieler. Nach dem 0:0 nach 90 Minuten musste ein Elfmeterschießen entscheiden.

SG Griesingen - SG Ersingen 1:2 (0:1). - Tore: 0:1, 0:2 Miguel Paez-Zamora (5., 50.), 1:2 Peter Gobs (85.). - Die SG Griesingen hat am Sonntag nicht zu ihrem gewohnten Spiel gefunden. Daher war der Sieg des Aufsteigers auch verdient.

SV Uttenweiler II - SG Öpfingen II 6:0 (2:0). - Tore: 1:0 Felix Steiner (8.), 2:0 Mathias Moll (17.), 3:0 Felix Steiner (47.), 4:0, 5:0, 6:0 Fabian Maurer (56., 82., 88.). - Die Öpfinger waren gegenüber dem ersten Pokalspiel kaum wiederzuerkennen.

FV Neufra II - SSV Emerkingen 2:3 (1:2). - Tore: 0:1 Julian Hauler (9.), 0:2 Grunenberg (15.), 1:2 Jonathan Schmid (42., FE), 1:3 Julian Hauler (52.), 2:3 Frank Ströbele (70.). - Nach dem 0:2 war das Spiel ausgeglichen. Gegen Spielende hatten die Gastgeber die Chance, durch einen Ausgleich ein Elfmeterschießen zu erzwingen.

Abgesetzt wurden die Spiele SGM Oggelshausen - TSG Ehingen, TSV Allmendingen - TSV Riedlingen, SV Granheim - Eintracht Seekirch.

Nachholspiele der ersten Runde

SV Unterstadion - SV Dürmentingen 3:4 (3:3). - Tore 0:1 Alexander Schäfer (2.), 0:2 Niklas Weggenmann (10.), 1:2 Andreas Braig (15.), 2:2 Kevin Gerner (20.), 2:3 Patrick Schlegel (32., FE), 3:3 Stefan Schosser (40., FE), 3:4 Dominik Schirmer (70.).

KSC Ehingen - Schwarz Weiss Donau II 6:7 (3:3) nach Elfmeterschießen. Tore: 0:1 Michael Grözinger (22.), 1:1, 2:1s Andrijan Ivanic (42., 48.), 2:2, 2:3 Philipp Brunner (52., 55.), 3:3 Mihael Kuric (85.).