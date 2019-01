Starke TC-Jugend bei Meisterschaften

Bei den Jüngsten-Bezirksmeisterschaften Winter 2019 des Tennisbezirks F haben vier Talente des TC Ehingen in ihren Altersklassen einen Podestplatz erreicht. Luis Lengler und Jana Stepanenko holten sich den Titel in ihrer Altersklasse, Marcel Lakstankin belegte Rang zwei, Leni Eisel wurde Dritte.

Durch einen 5:3- und 5:4-Sieg gegen den an Nummer eins gesetzten Johann Brandt vom TK Ulm zog Luis Lengler vom TC Ehingen in das Finale ein. Im Endspiel sicherte sich Lengler den ersten Satz mit 4:0. Den zweiten musste das Ehinger Talent mit 1:4 an den Gegner abgeben. Schließlich setzte sich Luis Lengler im Matchtiebreak gegen William Weinberger vom TK Ulm mit 7:4 durch und wurde somit Bezirksmeister in der Altersklasse U9.

Die beiden Ehinger Tennistalente Jana Stepanenko und Leni Eisele mussten im Halbfinale der Altersklasse U10 gegeneinander antreten. Dabei zog die an Nummer eins gesetzte Jana Stepanenko mit einem klaren Sieg in das Finale ein. Nach einem verlorenen und einem gewonnenen Satz (2:4, 5:3) siegte schließlich das Ehinger Top-Talent im Matchtiebreak mit 7:3 gegen Francesca Parzelli vom TC Weingarten und wurde somit Bezirksmeisterin. Leni Eisele freute sich über den dritten Platz.

Das Ehinger Tennistalent Marcel Lakstankin besiegte im Halbfinale den an Nummer eins gesetzten Julius Pehle vom TC Weingarten klar mit 4:1 und 4:2. In einem hart umkämpften Finale musste sich Lakstankin dem an Nummer zwei gesetzten Levin Hegele vom TC Weingarten in drei Sätzen (2:4, 4:2, 7:4) geschlagen geben. Somit belegte das TC-Talent den zweiten Platz im Wettbewerb der Altersklasse U10.