Starke Konkurrenz im Kampf um die Endrundenplätze

Die Fußballerinnen des SV Granheim und der SG Altheim vertreten am Sonntag, 4. Februar, bei der Vorrunde der württembergischen Hallenmeisterschaft in Hochdorf (Kreis Biberach) den Bezirk Donau. Zwölf Teams sind dabei, die besten drei qualifizieren sich für die Verbandsendrunde am 18. Februar.

Dies gelang in der vergangenen Saison dem SV Granheim als Dritter der Verbandsvorrunde, die damals in Jungingen ausgetragenen worden war. Und auch in der laufenden Hallenrunde zeigten sich die Granheimerinnen gut in Form. Im Dezember entschieden sie zuerst die Bezirkshallenmeisterschaft für sich, am Ende des Jahres war der Verbandsligist beim Knab-Turnier in Allmendingen nicht zu schlagen. Zuletzt belegte der SVG beim Hallenturnier des FC Blautal den zweiten Platz, im Finale dem Verbandsliga-Konkurrenten SV Jungingen unterlegen.

Jungingen ist in Hochdorf ebenfalls dabei, trifft in der Gruppe B unter anderem auf die SG Altheim. Der Regionenliga-Spitzenklub Altheim sicherte sich die Teilnahme an der Verbandshallenmeisterschaft durch den Finaleinzug bei der Bezirksmeisterschaft im Dezember – im Endspiel in Herbertingen zog die SG gegen Granheim mit 0:1 den Kürzeren, nachdem sie in den Gruppenspielen den SVG noch hinter sich gelassen hatte. Auch beim Knab-Turnier in Allmendingen trafen die beiden Teams im Finale aufeinander, das Granheim dominierte (5:1).

Für den SV Granheim und die SG Altheim wird es in Hochdorf darum gehen, sich in ihrer Sechsergruppe zu behaupten und nach Möglichkeit einen der ersten beiden Plätze zu belegen. Doch die Konkurrenz ist groß, der SV Granheim bekommt es in seiner Gruppe mit dem Oberligisten TSV Tettnang, dem Landesliga-Tabellenführer FV Asch-Sonderbuch, den Regionenligisten TSF Ludwigsfeld und SGM Haslach/Wangen sowie dem Bezirksligisten SV Laupertshausen zu tun. Die SG Altheim trifft in ihrer Gruppe auf den Oberligisten FV Bellenberg, den Verbandsligisten SV Jungingen, die Regionenligisten SV Alberweiler II und Tettnang II sowie den Kreisliga-Spitzenreiter FG Wilshelmsdorf/Riedhausen/Zußdorf.