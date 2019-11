Starke Auftritte der SGM Ehingen-Süd

Die Fußball-D-Junioren der SGM Ehingen-Süd/Rottenacker hatten sich aufgrund ihres ersten Platzes in der Bezirksqualifstaffel des Fußballbezirks Donau in der Hinrunde der Saison 2019/20 die Teilnahme am Talentrunden-Qualifikationsturnier für Mannschaften aus dem Gebiet der Landesstaffel IV erspielt. Das Turnier wurde am vergangenen Wochenende auf Kunstrasen in Lindau ausgetragen. Mit starken Leistungen in den vier Spielen (Spielzeit: 25 Minuten pro Partie) gegen Top-Gegner sah sich die SGM Ehingen-Süd/Rottenacker teils auf Augenhöhe mit den anderen Teilnehmern. Höhepunkt war das Spiel gegen die D-Junioren des VfB Stuttgart, das aufgrund einer sehr guten kämpferischen Leistung der Süd-Spieler nur 0:2 verloren wurde. Alle Ergebnisse der SGM Ehingen-Süd/Rottenacker I beim Qualifikationsturnier in Lindau im Überblick: FV Ravensburg 0:4, TSV Neu-Ulm 0:0, FV Biberach 2:1, VfB Stuttgart 0:2. Die Mannschaft des FV Ravensburg qualifizierte sich aufgrund des besseren Torverhältnisses gegenüber dem VfB Stuttgart für die Talentrunde 1. Alle anderen Teams spielen nach der Winterpause in der Talentrunde 2.