Standardergebnis im Albstadion – Getrübte Freude beim FVR II

Mit dem Standardergebnis hat sich der SSV Ehingen-Süd beim FC 07 Albstadt durchgesetzt. 3:2 endete das WFV-Pokalspiel am Samstag im Albstadion – mit genau diesem Ergebnis hatte die Mannschaft von Trainer Michael Bochtler auch die vorangegangenen Pflichtspiele der beiden Mannschaften im Albstadion gewonnen, in der Verbandsliga gab es sowohl in der Saison 2017/18 und 2018/19 einen 3:2-Sieg für Süd beim FC Albstadt.

Die Spielverläufe unterschieden sich: Im Herbst 2017 lagen die Kirchbierlinger 3:0 vorn, ehe zwei FCA-Tore in der Schlussphase noch mal für Spannung sorgten; im Frühjahr 2019 führte Süd 1:0 und geriet dann 1:2 in Rückstand, ehe Fabian Sameisla und Georgios Sarigiannidis mit zwei späten Toren für die Wende sorgten. Diesmal, im Pokalspiel, führten die 2019 in die Landesliga abgestiegenen Albstädter zweimal – jeweils aber nur für wenige Minuten. In der ersten Halbzeit glich Semir Telalovic für den SSV aus, in der Verlängerung sorgte Simon Dilger für den Gleichstand, ehe kurz darauf der Siegtreffer für die Gäste fiel. Es war das Tor zum erneuten 3:2-Sieg von Süd in Albstadt.

Torschütze zum 3:2 war Robin Stoß, einer der neuen Spieler im Kader des SSV Ehingen-Süd. „Für ihn freut es mich, dass er den entscheidenden Treffer zum Weiterkommen erzielt hat“, sagte Trainer Bochtler, der hofft, dass Stoß, der vom Bezirksligisten SG Öpfingen zum Verbandsligisten kam, dadurch einen zusätzlichen Schub erhält. Der Offensivspieler habe dadurch seinen Mannschaftskollegen gezeigt, dass er in der Lage ist, wichtige Tore zu erzielen. Wie Simon Dilger und Semir Telalovic, für die ihre Treffer in Albstadt nicht die ersten waren im laufenden Wettbewerb. Schon im Erstrundenspiel eine Woche zuvor in Sigmaringen (5:1) waren beide erfolgreich.

Ihr erstes Pflichtspiel der neuen Saison bestritten am Samstag Sapina und Hummel. Bei beiden war der Einsatz im Vorfeld der Partie fraglich: Bei Filip Sapina, der in Kroatien im Urlaub gewesen war und daher in den Tagen vor dem Pokalspiel nicht mit der Mannschaft trainiert hatte, kam das Ergebnis des Corona-Tests aber noch rechtzeitig und fiel negativ aus; bei Nico Hummel, der eine Woche zuvor in Sigmaringen zwar auf der Bank gesessen hatte, aber für einen Einsatz nicht wirklich in Frage kam (und auch nicht eingewechselt wurde), waren die Beschwerden an der Hüfte abgeklungen. „Nico hatte am Freitag grünes Licht signalisiert“, so Bochtler, der den Verteidiger angesichts der Knappheit an Abwehrspielern am Samstag in die Startelf stellte – ihn aber, als es in die Verlängerung ging, auswechselte. „Nach 90 Minuten war er platt.“ Verständlich, hatte Hummel zuletzt aufgrund der gesundheitlichen Probleme im Training kürzertreten müssen.

Seine Mitspieler, die zuletzt planmäßig trainiert hatten, entschieden die Partie in der Verlängerung zugunsten von Süd. Zwar ging Albstadt erneut in Führung, doch die Gäste drehten die Partie in der zweiten Halbzeit der Verlängerung und brachten den Süd in die dritte Runde, in der der Verbandsligist am Mittwoch, 19. August, um 18.15 Uhr (der ursprünglich für 17.30 Uhr vorgesehene Anpfiff wurde etwas nach hinten verlegt), beim von Fabian Hummel trainierten FV Ravensburg II zu Gast ist.

Die Freude über den Einzug in die dritte Runde war bei Ravensburg II getrübt. Das Spiel war wenige Minuten alt, als Ravensburgs Luis Halder im Mittelfeld schneller am Ball war als Gegenspieler Dominik Lück, der Halders Standbein mit Wucht und schlimmen Folgen traf. „Das Schienbein ist durch“, sagte FVR-Coach Hummel, der dem Ostracher, der nach dieser Szene ebenfalls ausgewechselt wurde, keinen Vorwurf machte. „Keiner macht so etwas absichtlich.“

Die Ravensburger Oberliga-Reserve schüttelte den anfänglichen Schock einigermaßen ab, David Hoffmann und Jonathan Merk erzielten die Tore zum 2:0-Sieg. Doch richtig zufrieden war Trainer Hummel nicht mit der Leistung („Wir haben viele Fehler gemacht, die Torausbeute war schlecht“), aber dass die Mannschaft mehr kann (was sie eine Woche zuvor beim 4:2-Pokalerfolg gegen den Verbandsligisten Berg gezeigt hatte), trat angesichts des Fehlens einiger Stammkräfte und der schweren Verletzung Halders in den Hintergrund.

Ebenfalls in Runde drei steht der FV Olympia Laupheim, der fürs Weiterkommen noch mehr Zeit investieren musste als Ehingen-Süd. Im Derby Mietingen gegen Laupheim waren sowohl in der regulären Spielzeit als auch in der Verlängerung keine Tore gefallen und so ging es ins Elfmeterschießen. Der frühere Süd-Spieler Hannes Pöschl eröffnete die Lotterie mit dem 1:0 für die Olympia und auch die weiteren vier Laupheimer Schützen verwandelten ihren Elfmeter, während Mietingens Luca Badstuber als zweiter Schütze seiner Mannschaft das Tor verfehlte. Somit hieß es 5:3 für Laupheim. Der neue Olympia-Trainer Stefan Wiest war angesichts guter Mietinger Chancen in der Schlussphase der zweiten Halbzeit und in der Verlängerung froh über das glückliche Ende. „Mietingen hätte gewinnen können“, räumte Wiest ein und sah bei der Leistung seines Teams noch Steigerungspotenzial. „Wir müssen noch eine Schippe draufpacken.“

Überzeugend war erneut die Vorstellung der Stuttgarter Kickers, die das Pokalduell zweier Oberligisten gegen den 1. Göppinger SV klar mit 4:0 gewannen. In der von Philipp Schlegel (Unterstadion) geleiteten Partie traf Cristian Giles zweimal vor und einmal kurz nach der Pause, ehe der in der 70. Minute für Giles eingewechselte Dintenhofener David Braig mit dem 4:0 sein erstes Pflichtspieltor für die Kickers erzielte.

Von den Regionalligisten im Wettbewerb erledigten am Wochenende der SSV Ulm 1846 – 8:0 siegten die Spatzen mit dem Dettinger Thomas Geyer beim TSV Eschach – und der VfR Aalen (4:0 beim TV Echterdingen) ihre Zweitrundenaufgabe souverän, während die TSG Balingen knapp an einer Niederlage vorbeischrammte. Der mit ehemaligen Balinger Spielern gespickte Verbandsliga-Aufsteiger FC Holzhausen erzielte kurz nach der Pause das 1:0 und ging, nachdem die Gäste in der 70. Minute ausgeglichen hatten, in der 88. Minute ein zweites Mal in Führung, doch Jonas Vogler brachte die Balinger mit dem 2:2 in der Nachspielzeit in die Verlängerung. Von der 93. Minute an in Überzahl, nach Gelb-Rot für Holzhausens Max Brendle, ging der Favorit durch Marc Pettenkofer erstmals in Führung und gab sie nicht mehr ab. (aw)