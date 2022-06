Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die Aktiven des MV Kirchbierlingen spielten am Samstag, den 18. Juni ein Ständchen für Reinhold Huber.

Reinhold feierte einige Tage zuvor seinen 60. Geburtstag und erhielt an diesem Tag bereits ein Ständchen von den Heft 13 Musikanten, denen er schon seit 2003 angehört. Im MV Kirchbierlingen ist er bereits seit 1970 aktiv. Reinhold spielte viele Jahre die Klarinette und wechselte vor einiger Zeit zur Tuba. Aber auch in der Vorstandschaft wirkte er mit. So war er von 1987 bis 2002 Schriftführer und von 2004 bis 2010 der 1. Vorsitzender des Musikvereins. Zusätzlich war er noch Ausbilder an der Klarinette und auch für die Erstellung der Festschriften verantwortlich. Seit einiger Zeit ist er, zusammen mit Norbert Strehl, als Hausmeister verantwortlich für das Musikerheim. Aufgrund seiner Verdienste um den Musikverein wurde Reinhold nun zum Ehrenmitglied ernannt.