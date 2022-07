Stadtradeln endet mit beeindruckender Leistung

Der dreiwöchige Aktionszeitraum des Stadtradelns 2022 in Ehingen und dem Alb-Donau-Kreis ist am Samstag, 23. Juli, geendet. Mit knapp 80 000 geradelten Kilometern und einer CO2 Vermeidung von rund zwölf Tonnen haben die kleinen und großen Teams beachtliches geleistet, berichtet die Stadtverwaltung Ehingen in einem Schreiben.

267 der 306 registrierten Radfahrerinnen und Radfahrer haben aktiv Kilometer eingetragen oder über die App getrackt. Für all diejenigen, die im Aktionszeitraum Radkilometer zurückgelegt haben, aber noch nicht vollständig eingetragen haben, können dies noch bis zum 30. Juli nachholen. Anschließend sind keine Änderungen mehr möglich. Danach geht es an die Auswertung der einzelnen Teamleistungen. Über die einzelnen Resultate werden die Teilnehmer informiert. Die Prämierung wird nach den Sommerferien im September stattfinden.