Stadtkapelle stellt sich neu auf

Einen umfassenden Wechsel hat es an der Spitze der Stadtkapelle gegeben. Tobias Brust hat den bisherigen Vorsitzenden Thorsten Veser abgelöst. Zweite Vorsitzende ist jetzt Lisa Thimm, dritte Vorsitzende Steffi Baur. Kassierer Eugen Wiest bleibt im Amt. Schriftführerin wird Mandy Miller.

In den Ausschuss gewählt wurden Florian Leicht, Johannes Lepple, Kerstin Siegle und Lea Thimm. Die fördernden Mitglieder im Ausschuss sind Birgit Bauer, Doris Scheffold, Thomas Sontheimer und Manuela Thimm. Im Amt geblieben ist Jugendleiter Volker Frank, seine Vertreterin ist Marina Glökler. Leiter der Oldies bleibt Uwe Müßigmann.

Damit nicht der gesamte Vorstand auf einmal zurücktreten kann, wurden der dritte Vorsitzende und Kassierer auf ein Jahr, der übrige Vorstand auf zwei Jahre gewählt. Die Mitgliederversammlung findet jetzt jährlich statt, besagt die neue Satzung.

652 Mitglieder

Die Stadtkapelle hat 652 Mitglieder, aktiv davon sind 122. Die 64 Musiker haben in den vergangenen zwei Jahren 36 Auftritte gehabt, waren beim Oktoberfestumzug in München und beim Wasen in Stuttgart mit dabei. In der Festgemeinschaft mit der TSG für das Ehinger Sommerfest will die Stadtkapelle bleiben, obwohl nach dem Ausscheiden der Bürgerwache für sie rund 100 Arbeitsstunden mehr angefallen waren, sagte Veser in seinem Bericht.

Dirigent Frank Zacher sprach von musikalischen Höhepunkten, die die Stadtkapellen-Mitglieder noch stärker verbunden hätten. „Die Art wie ihr mit mir spielt, ist sehr vertrauensvoll. Wir sind eine Einheit geworden“, lobte der Dirigent seine Musiker. Frühjahrskonzert und das Wertungsspiel beim Kreismusikfest waren ebenfalls sehr gut, sagte der Dirigent, „da vorher kalte Füße zu bekommen ist albern“. Weiter erklärte er: „Wenn ihr das zweite Jahreskonzert möchtet, müsst ihr das mit dem Probenbesuch auch zeigen.“

Zeit, Noten anzuschaffen

Nachdem er bislang mit dem Kauf von Noten sehr zurückhaltend war, meinte Zacher, es wäre nun an der Zeit an neues Notenmaterial zu denken.

Viel Lob gab es von Jugendleiter Volker Frank für seine Musiker: „ihr seid eine tolle Truppe und bei Auftritten immer vollständig.“ 36 spielen im Jugendblasorchester, 15 im Vororchester, sechs sind in Ausbildung. Bei 15 Konzerten sind die jungen Musiker aufgetreten, haben auch ihr Wertungsspiel mit der Note 90,2 erfolgreich absolviert. Frank wünscht sich mehr Freizeitaktivitäten für seine jungen Musiker.

Beschlossen wurde eine Erhöhung des Mitgliederbeitrages für passive Mitglieder von 13 Euro auf 18 Euro.