Stadtkapelle probt für Frühjahrskonzert

Etwas ganz Besonderes verspricht das Frühjahrskonzert der Stadtkapelle am Vorabend von Muttertag zu werden. Seit Jahresbeginn proben die Musiker intensiv mit Dirigent Frank Zacher, noch ein ganzer Probentag, Registerproben über die Ostertage sollen zur Perfektion und zu einem Klangerlebnis der besonderen Art führen. Die SZ hat bei einer Probe der 50 Musiker hereingehört.

Mit „Malaguena“ von Ernesto Lecuona – er gilt als kubanischer Gershwin - arrangiert von Sammy Nestico wollen die Musiker ihr Konzert beginnen. Strahlende Blechbläser, quirlige Holzbläser sollen der Melodie ihren besonderen Reiz geben. Takt für Takt ging Zacher es mit den Musikern durch, lobte was gut war, ermunterte zu Verbesserungen. „Versucht da mal richtig heranzugehen, dass es gut klingt“, forderte er sie auf. „Fünf Takte vor Schluss, das sind Posaunen, ich höre euch das zu wenig markant, gut anstoßen, nicht schleppen“, motivierte er zu noch besseren Leistungen.

Das zweite Stück „Glenn meets Wolfgang“ hat einen besonderen Charme. Der Amerikaner Jeff Penders hat Mozarts „Sonate Facile“ im Glenn Miller Stil umgesetzt. „Der Anfang ist prima“, lobte Zacher und ließ das ganze Stück durchspielen, „an ein paar Feinheiten müssen wir noch feilen“. Mit einem böhmischen Marsch von Lukas Bruckmeyer beschließt die Stadtkapelle den ersten Teil ihres Konzertes. Frisch und schwungvoll soll es nach der Pause mit der „Jubilante Overture“ von Alfred Reed weiter gehen. Drei bekannte englische Seemannslieder hat R.V. Williams zu „Sea Songs“ verarbeitet, man darf auf die Interpretation der Stadtkapelle gespannt sein. „Music for a festival“ von dem zeitgenössischen Komponisten Philippe Spark sah der erste Vorsitzende der Stadtkapelle und Schlagzeuger Tobias Brust als das schwierigste im Konzertprogramm an. Mit dem Medley aus der Westside Story von Bernstein kommen dann Musicalfreunde voll auf ihre Kosten, ehe das Konzert mit dem Raiders March von J.Williams ausklingt.

Einen ganz besonderen Einstieg haben die Jugendkapelle und das Vororchester geplant, verriet Volker Frank der SZ. Sie wollen nicht wie sonst üblich drei Stücke und vielleicht noch eine Zugabe spielen, sondern haben sich eine ganze Geschichte mit Schauspiel, Kostümen und Musik ausgedacht. Es geht um ein Mädchen, das gerne in fremde Länder reisen möchte, aber ihre Eltern haben dafür kein Geld. Sie soll sich wegträumen in andere Länder, rät ihr die Mutter. Doch das Mädchen fürchtet sich vor Alpträumen. Mit dem Sandmännchen macht sie einen Deal, sie darf sich eine Nacht wegträumen in die Länder ihrer Sehnsucht, mit der Bedingung sie muss am nächsten Morgen um sieben Uhr wieder zurück sein, sonst muss sie für immer dortbleiben. Die Idee stammt von einer jungen Musikerin, sagte Frank, der die 38 Mitglieder der Jugendkapelle und die 25 vom Vororchester leitet.