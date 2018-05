Stadtkapelle probt für das Muttertagskonzert

Die Stadtkapelle Ehingen lädt am Samstag, den 12. Mai, mit ihrem Dirigenten Frank Zacher alle Musikliebhaber und Freunde zum diesjährigen Muttertagskonzert in die Lindenhalle ein. In diesem Jahr beginnt das Konzert früher als bisher: Beginn ist um 19.30 Uhr, der Saal öffnet eine Stunde vorher.

Alle Konzertbesucher durch verschiedene Klangvariationen und tolle Kompositionen in den bunten Frühling zu entführen, das ist das Ziel von Frank Zacher und seinen Musikern der Stadtkapelle Ehingen beim diesjährigen Muttertagskonzert. Um dieses Versprechen einhalten zu können, sind natürlich intensive Probenarbeiten nötig. Die verschiedenartigen Rhythmen und Klänge der Musikwerke zu erarbeiten, ist schon eine große Hürde für das Orchester – deshalb war ein zusätzlicher Probentag angesagt. Zusätzlich waren spezielle Registerproben nicht zu umgehen, die von studierten Musikdozenten und Frank Zacher geleitet wurden. Ohne einen solchen Aufwand und Fleiß, wäre ein so anspruchsvolles Konzert klanglich und technisch nicht zu gestalten.

Eröffnet wird das Muttertagskonzert mit dem international bekannten Musikwerk „Granada“. Schon bei den ersten Klängen werden die Konzertbesucher durch den vollen, sanften Klang des Konzertflügelhorns ehrfürchtig in die Konzertwelt geführt. Einen klassischen Status hat auch das Stück „Choral and Shaker Dance“ verdient. Verschiedene Taktvarianten verleihen dem Choral eine bestechende Brillanz und eine schöne Klangabwechslung. Der anschließende, festlich elegante und würdevolle Konzertmarsch „Arsenal“ von Jan de Rost enthält wunderschöne Themen und eine ausgedehnte, fesselnde Melodie im Trio. Auch auf die Filmmusik zu „Exodus“, komponiert von Ernest Gold, dürfen die Konzertbesucher gespannt sein.

Mit dem walachischen Tanzstück „Trojak“ wird ein rhythmisch temperamentvolles Arrangement gespielt. Verschiedene Taktwechsel krönen das Tanzmeisterwerk. Gespielt wird auch die „Suite of old American Dances“ von Robert Russell Bennett. Mit der Komposition „Big Band in Concert“ werden die Gäste außerdem in die Welt der Big-Band-Ära entführt.

Die ganze Vorstandschaft, die Musiker der Stadtkapelle Ehingen mit ihrem musikalischem Leiter Frank Zacher freuen sich bereits auf das Muttertagskonzert am 12. Mai. Am folgenden Sonntagmorgen verschönern die Stadtkapelle und das Jugendorchester Ehingen musikalisch allen Müttern ihren Muttertag am Groggensee.