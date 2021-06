Stadtkapelle kann endlich wieder proben

Rund acht Monate hatten die Musikerinnen und Musiker der Stadtkapelle Ehingen auf ihre erste Probe nach der Pandemie warten müssen. Am Freitag war es endlich so weit.

Punkt 19 Uhr stand Dirigent Frank Zacher vor seinem Orchester, damit alle das erste Mal seit langer Zeit wieder musizierten. Die Firma Bayer hatte ihren Betriebshof wie selbstverständlich zur Verfügung gestellt.

Nach den unzähligen Proben im stillen Kämmerlein sah man jedem im Gesicht die Freude und Musiklust an. Frank Zacher hatte ein Übungsprogramm mit Polkas, Märschen und Potpourris für das Orchester vorbereitet. Keiner der Musikanten wurde in der ersten Probe überfordert, es sollte wieder das gemeinsame Musizieren und die Kameradschaft im Vordergrund stehen.

Auf dem Gelände der Firma Bayer konnten die Musiker proben. (Foto: Privat)

Jeder einzelne der Musikerinnen und Musiker war gut vorbereitet. Blank geputzte Instrumente glänzten in der Abendsonne, aber was nicht zu übersehen war: Jeder musizierte mit einer Inbrunst und Leidenschaft wie schon lange nicht mehr. So mancher Musiker des Orchesters hielt, fast schon verliebt und zärtlich, sein geliebtes, lang nicht benutztes Instrument im Arm, bei manchen waren auch gläserne Augen zu erkennen.

Nach rund einer Stunde Probe war sich wieder jeder der Musikerinnen und Musiker bewusst, was für ein schönes Hobby die Blasmusik doch ist. Der gesamte Vorstand mit den Musikerinnen und Musiker hofft jetzt, dass sie sehr bald wieder für alle Freunde und Gönner musizieren dürfen sowie allen Jubilaren deren Jubeltag mit Musik wieder verschönern dürfen.

Auf Nachfrage beim Dirigenten Frank Zacher, wie er mit der ersten Probe zufrieden gewesen sei, kamen dessen Freude und Zufriedenheit mit dem Orchester deutlich herüber. Sein Fazit: Jedes gemeinsame Musizieren ist besser, als allein zu Hause im stillen Kämmerlein zu üben.