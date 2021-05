Stadtbücherei, Galerie, Freibad: Was wann in Ehingen öffnet

In Ehingen wird weiter geöffnet. Nachdem am Montag der erste Öffnungsschritt in Kraft getreten war, musste die Stadt schnell reagieren und ein entsprechendes Konzept für die einzelnen Einrichtungen festzurren. So können ab sofort Stadtbücherei und die städtische Galerie öffnen. Schwimmer müssen noch ein paar Tage warten.

Medien aus der Stadtbücherei Ehingen können wieder ausgeliehen und lange aufbewahrte Medien zurückgebracht werden. 20 Personen dürfen sich gleichzeitig in der Bücherei aufhalten. Spielen und Verweilen ist derzeit noch nicht möglich, und auch auf den medizinischen Mundschutz kann ab sechs Jahren nicht verzichtet werden.

Ab sechs Jahren wird ein tagesaktueller negativer Schnelltest benötigt oder der Nachweis einer vollständigen Corona-Impfung, die mindestens 14 Tage her ist. Ein Schnelltest gilt nicht als Nachweis. Auch genesene Personen brauchen ein entsprechendes ärztliches Attest. Kinder unter zehn Jahren sollten in Begleitung eines Elternteils kommen.

Damit sich die Rückgabe der vielen Medien, die vom Bücherei-Team automatisch verlängert wurden, unkompliziert gestaltet, bietet die Stadtbücherei auch außerhalb der regulären Öffnungszeiten Rückgabetermine an. Diese können telefonisch oder per Mail vereinbart werden. Eine automatische Verlängerung der Medien findet jetzt nicht mehr statt und alle Benutzer sind angehalten, ihre Medien abzugeben.

Die Öffnungszeiten der Stadtbücherei sind: Dienstag und Donnerstag durchgehend von 10 bis 18 Uhr, Mittwoch und Freitag von 14 bis 18 Uhr, Samstag von 10 bis 13 Uhr.

Auch die städtische Galerie kann aufgrund der Lockerungen und der niedrigen Inzidenz wieder öffnen. Zum ersten mal nach Monaten im Lockdown sollen die Türen im Speth ’sche Hof am Samstag geöffnet werden. Dann soll auch die seit November vergangenen Jahres angekündigte Ausstellung den Besuchern gezeigt werden. Eigentlich war die Jubiläumsausstellung zum zehnjährigen Bestehen der Städtischen Galerie und der Kunstfreunde im vergangenen Jahr geplant, doch die Pandemie verhinderte dies.

Umso größer ist nun die Freude bei Kuratorin Anne Linder und dem Team der Galerie, jetzt endlich zu öffnen. „Wir bleiben zuversichtlich, dass sich die Zahlen so entwickeln, dass wir auch offen bleiben können“, so Anne Linder. Hinter der Ausstellung „Kunst findet Stadt“ verberge sich ein außergewöhnliches Projekt, das es wert sei, einem breiten Publikum vorstellen zu können.

Im vergangenen Jahr machten die Kunstwerke aus der Sammlung Doris Nöth über Monate einen Ausflug aus ihrer musealen Isolation an verschiedene Örtlichkeiten der Stadt, um Bekanntes und Verborgenes zu entdecken, und wurden dort fotografiert. In der Ausstellung werden die Originalkunstwerke mit den entstandenen Fotografien in einem inspirierenden Dialog präsentiert. Gleichzeitig erlebe man seine Heimat ganz neu.

Laut den gesetzlichen Verordnungen müssen sich die Besucher der Galerie vorab anmelden. Dies ist möglich per E-Mail an galerie@ehingen.de oder unter Telefon 07391/50 35 05. Außerdem muss ein tagesaktueller Schnelltest (maximal 24 Stunden alt) beziehungsweise ein gültiger Impf- oder Genesenen-Nachweis vorlegt werden. Darüber hinaus ist vor Ort die Abgabe der Kontaktdaten und das Tragen einer medizinischen Maske erforderlich. Die bekannten Hygieneregeln gelten weiterhin. Die Ausstellung wird bis 11. Juli zu sehen sein. Die Öffnungszeiten sind Mittwoch, Samstag und Sonntag von 14 bis 17 Uhr.

Noch gedulden müssen sich Schwimmerinnen und Schwimmer. Das Freibad in Ehingen wird am kommenden Dienstag, 1. Juni, öffnen. Details zur Regelung im Badebetrieb werden noch veröffentlicht. Aktuell laufen letzte Vorbereitungen auf die Saison.