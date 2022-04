Stadtbücherei feiert 75-jähriges Bestehen

Am 2. Februar 1947 wurde die Stadtbücherei Ehingen als erste öffentliche Stadtbücherei der Nachkriegszeit im Regierungsbezirk Tübingen eröffnet. 1946 arbeiteten der Ehinger Bürgermeister, der französische Governeur sowie der Landrat und der Landesbeauftrage für das Volksbüchereiwesen beim Staatssekretariat für das französisch besetzte Gebiet Württembergs und Hohenzollerns zusammen, zogen an einem Strang und legten den Grundstein für die Ehinger Stadtbibliothek, die am 2. Februar 1947 eröffnet wurde.

Was für ein mutiger Schritt, in einer Zeit der Not und des Mangels eine Bibliothek ins Leben zu rufen und deren Wichtigkeit für Demokratie, Bildung und Kultur mit großer Selbstverständlichkeit zu betonen.

Die Stadt Ehingen ging diesen mutigen Schritt und viele andere Gemeinden folgten diesem Beispiel, so Jürgen Blim, Leiter der Fachstelle für das öffentliche Bibliothekswesen im Regierungsbezirk Tübingen, bei seiner Jubiläumsrede zum 50. Jubiläum der Stadtbücherei 1997. Jede Steuermark bringe hier ein Mehrfaches an gesellschaftlichen Zinsen.

Vom alten Amtsgericht am Marktplatz (1947) über die Oberschaffnei in der Schulgasse (1949) bezog die Stadtbücherei schließlich das schöne alte Haus in der Hauptstraße 32 (1985). Damals betrug der Medienbestand 14 500 Bücher.

Inzwischen hat sich der Bestand in Ehingen verdoppelt, umfasst insgesamt 29 325 Medieneinheiten und bietet neben Büchern eine Vielzahl audiovisueller Medien. Der physischen Bestand wird durch eine virtuelle Zweigstelle ergänzt. Das Verbundsystem der e-Ausleihe Neckar-Alb ermöglicht die Ausleihe von E-Medien. Die Digitalisierung erschließt neue Informations- und Kommunikationswege. Online-Datenbanken ersetzten Nachschlagewerke, Lebenslanges Lernen ist von Zuhause aus möglich, das Wissen der Welt, Gedankengut aller Jahrhunderte wird erschlossen, ist abrufbar.

Kinderveranstaltungen, Schullesungen am Frederick Tag, Büchereifuchs-Rucksäcke mit Büchereigutscheine für Erstklässler, MakerKids und Chillies bieten viele Möglichkeiten für Kinder sich mit Geschichten, Autoren und Literatur auseinanderzusetzen. Leseförderung durch neue Medien und Vorleseprogramme, Büchereiführungen und die Zusammenarbeit mit Schulen und Kindergärten gehören zu den Pflichtaufgaben der Stadtbücherei.

Die Stadtbücherei Ehingen möchte aber auch wieder Treffpunkt sein, ein umtriebiger, quirliger Ort für alle Menschen. Sie möchte zum Schmökern einladen, zum Unterhalten und Plaudern anregen und inspirieren. Die Menschen sollen die schöne helle Atmosphäre des Hauses genießen dürfen und einen Kaffee dabei trinken – Aufenthaltsqualität bieten, auch das gehört zu den Aufgaben einer Stadtbücherei und es gibt eine große Sehnsucht danach, dieser Aufgabe wieder gerecht zu werden.

„Feiern Sie am 7. Mai mit uns das 75. Jubiläum der Stadtbücherei Ehingen. Von 8 bis 18 Uhr hat die Stadtbücherei für Sie geöffnet. Es gibt schöne und persönliche Veranstaltungen zu denen wir sehr herzlich einladen“, rät Birgit Heuschkel, die Leiterin der Stadtbücherei.