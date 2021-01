Stadt zieht positive Bilanz zu Corona-Coaches

Nicht nur die Polizei, auch eigens eingesetzte Corona-Coaches der Stadt haben in der Silvesternacht in der Ehinger Innenstadt auf die Einhaltung des Ausgangs- und Feuerwerksverbotes geachtet. Zwischen 23 Uhr und 1 Uhr morgens waren zwei Corona-Coaches am Marktplatz und in der Fußgängerzone unterwegs.

Im Auftrag der Stadt hatten sie ein Auge darauf, ob die aktuellen Vorschriften eingehalten wurden. Das Resümee ist erfreulich: Die Corona-Coaches haben keine Verstöße festgestellt. Die Ausgangsbeschränkungen sowie das Verbot für das Abbrennen von Feuerwerk im öffentlichen Raum wurden eingehalten.