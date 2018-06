Stadt versteigert große Menge Polterholz und Reisschläge

Reisschläge und Brennholz sind gefragt. Dies zeigte sich wieder am Mittwoch im Hotelrestaurant Adler beim ersten diesjährigen Brennholzverkauf der Stadt Ehingen. Die Forstrevierleiter Werner Bierer und Hubert Gobs sowie Sachbearbeiterin Ursula Thomas assistierten Finanzverwaltungsleiter Alexander Fischer bei der von 80 Bietern besuchten Versteigerung.

117 Flächenlose und 750 Festmeter Polterholz hatten die Auktionatoren im Angebot und wurden den größten Teil davon los. Seit vier Jahren ist der Preis für Polterholz unverändert. Buche war wieder um 60 Euro pro Festmeter zu haben, Hartholzgemisch kostete um 55 Euro. Der Ansatz bei den Flächenlosen lag zwischen 20 und 80 Euro. Zufrieden mit dem Erlös zeigte sich am Ende der städtische Finanzverwalter.

„Die Leute fahren hinaus, schauen sich um und notieren sich die Lagen und die Nummern“, erklärte Revierleiter Werner Bierer das unterschiedliche Interesse an den großräumig um die Stadt herum verteilten und mit farbigen Pflöcken markierten Flächenlosen.

„Kein Gebot“ registrierte Revierleiter Gobs gleich beim zweiten und um 40 Euro angesetzten Flächenlos an der Weiherhalde. Das letzte von acht Losen im selben Hau steigerte sich von 50 auf 210 Euro. Vier von sechs Losen am Kohlerberg gingn zum Ansatz weg, zwei blieben übrig. Von den zwölf Angeboten im Metzgerhäule fanden nur zwei einen Käufer. Gefragt bis auf zwei waren 28 Reisiganteile im Gewann Säule. Der letzte erbrachte 130 Euro.

Zum Ansatz verkauften sich vier Teile im Hallendorf und einer beim Osterbrünnele. Nichts ab ging am Weißen Weg sowie im östlichen und westlichen Häslen. Auch das mit 20 Euro billigste Angebot im Aspenhau bei Dächingen fand keinen Abnehmer.

In fast allen Fällen zum Ansatz verkauften sich mehr als 30 Polter an der Weiherhalde und drei im Säule, fast nichts dagegen am Kohlerberg. „Wer möchte noch?“ fragte Alexander Fischer in die sich lichtenden Reihen der Bieter. Um das Verfahren zu beschleunigen, regte er an, verbliebene Interessenten sollen die Nummer des von ihnen gewünschten Polters nennen. Dieser wurde dann nach Menge und Preis ausgerufen. Mit der Erhebung seiner Karte bekam der Bieter den Zuschlag. Auf diese Weise ließen sich noch einige Polter im Säule, am Freibad, im Alten Hau, im Fuchstrieb, im Hallendorf und im Hochen absetzen.