Stadt sucht Wolf-Nachfolge

Die Wahrscheinlichkeit, dass Ehingens Sozialbürgermeister Sebastian Wolf am kommenden Sonntag als einziger Kandidat zum neuen Oberbürgermeister seiner Heimatstadt Waiblingen gewählt wird, ist exorbitant hoch. Das sieht auch die Ehinger Verwaltung so und plant deshalb bereits jetzt, die Nachfolge Wolfs in der kommenden Gemeinderatssitzung am Donnerstag, 10. Februar, in der Lindenhalle zu besprechen.

Im Staatsanzeiger ausschreiben

Bürokratisch gesprochen, muss bei vorzeitiger Beendigung der Amtszeit des Beigeordneten die Neubestellung bis spätestens drei Monate nach Freiwerden der Stelle gemacht werden. Die Stadt Ehingen möchte daher die Ausschreibung spätestens zum 28. Februar im Staatsanzeiger erscheinen lassen, die Wahl des neuen Beigeordneten soll am 28. April durch den Ehinger Gemeinderat erfolgen. Beabsichtig ist aber, die Stelle bereits am 18. Februar auszuschreiben, sollte Wolf in Waiblingen gewählt werden.

Wieder im sozialen Bereich

Auch der oder die Nachfolge von Sebastian Wolf soll laut Sitzungsvorlage wieder die Amtsbezeichnung Bürgermeister/in tragen und sich, wie bisher, auch den Bereichen Bildung, Jugend, Soziales mit den Schwerpunkten Schulen, Kindertagesstätten, Koordinierungsstelle Lokale Agenda, bürgerschaftliches Engagement, Integration und Senioren kümmern. Es handelt sich hier um eine Stelle im gehobenen Verwaltungsdienst.

Der Gemeinderat wählt

Das Ende der Bewerbungsfrist soll der 4. April sein, eine Findungskommission soll dann am 13. April die Beweber sichten und gegebenenfalls eine Vorauswahl treffen. Am 23. April sollen sich die Bewerber dann der Verwaltung und den Fraktionen persönlich vorstellen. Dann entscheidet der Gemeinderat nicht-öffentlich, welche Bewerber sich in der öffentlichen Sitzung des Gemeinderates am 28. April zur Wahl stellen dürfen. Gwählt werden wird diese Position von den Stadträtinnen und Stadträte der Großen Kreisstadt Ehingen.