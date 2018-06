Stadt rüstet sich für den Glombigen Doschdig

Der Ehinger Bauhof hat in den vergangenen Tagen in der ganzen Innenstadt die Vorbereitungen für den Fasnetsauftakt der Ehinger Narrenzunft Spritzenmuck am Glombigen Doschdig getroffen. Damit die Narren in den Straßen und Gassen fröhlich feiern können, hatten die Mitarbeiter der Stadt alle Hände voll zu tun.

Am Mittwoch haben die Mitarbeiter vor allem die Infrastuktur vorbereitet. „Sie haben drei Klowagen – je einen in der Schwanengasse, der Schulgasse und auf dem Marktplatz – aufgestellt und angeschlossen“, sagt die Sprecherin der Stadt Ehingen, Bettina Gihr. Außerdem musste die Stromversorgung für die verschiedenen Hütten und Stände vorbereitet werden.

Zudem haben die Bauhof-Mitarbeiter am Mittwochvormittag verschiedene Bereiche mit Bauzäunenen abgesperrt, erklärt Bettina Gihr. Auch den Groggensee haben die Arbeiter bereits für den ersten Fasnetshöhepunkt – die Ausgrabung des Groggadälers vorbereitet. Am Glombigen Doschdig werden die städtischen Arbeiter wieder voll im Einsatz sein. „Sie bereiten dann beispielsweise das Feuer für den Hexensprung auf dem Ehinger Marktplatz vor“, so die Stadtsprecherin. Damit die Narren am Glombigen Doschdig ungestört feiern können, werden zudem auch die Absperrungen für den Verkehr aufgestellt. Auch am Fasnetsdienstag werden die Bauhofmitarbeiter wieder alle Hände voll zu tun haben.