Stadt lässt den Verkehr zählen

Wer in den vergangenen Tagen auf der Biberacher Straße in Ehingen unterwegs gewesen ist, dem sind sicherlich Polizeibeamte am Straßenrand aufgefallen. Und das hat seinen Grund.

Die Biberacher Straße in Ehingen, speziell der Zebrastreifen-Übergang vor der Michel-Buck-Schule an der Kuppe, steht seit gut zwei Wochen in der Diskussion. Im Rahmen des Fußwege-Verkehrschecks haben Eltern und auch die Stadträte Peter Groß (CDU) und Wolf Brzoska (Freie) eine Ampel anstelle des Zebrastreifens gefordert.

„Um alle Möglichkeiten in der Diskussion um den Zebrastreifen prüfen und bewerten zu können, erheben wir derzeit die aktuellen Daten, dazu gehören Zählungen von Kraftfahrzeugen und Fußgängern und eine Überwachung und Ahndung von Verstößen durch die Polizei“, erklärt Stadtsprecherin Bettina Gihr.