Stadt Ehingen sucht wieder Christbäume

Wie jedes Jahr, sucht die Stadt Ehingen wieder Bäume für die Dekoration von öffentlichen Gebäuden und Plätzen sowie Kirchen in der Kernstadt und in den Teilorten. Wer einen Baum im Garten hat, der sich als Christbaum eignet und diesen in nächster Zeit entfernen lassen möchte, kann sich bei der Stadtverwaltung melden, heißt es in einem Pressebericht.

Die Stadt Ehingen würde geeignete Bäume fachmännisch entfernen und kostenlos abfahren. Es können nur Bäume abgeholt werden, die sich auch als Christbäume eignen. Anmeldungen nimmt vom Andrea Kneer vom Bauhof der Stadt Ehingen, Telefon 07391/5034663, jeweils montags und dienstags, 7.30 bis 12 Uhr, und donnerstags, 7.30 bis 12 Uhr und 13.30 bis 16.30 Uhr, entgegen.