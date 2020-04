Stadt Ehingen pflanzt 320 neue Bäume

Mit vielfältigen Neupflanzungen präsentieren sich Ehingens Grünflächen und Bachläufe in einem neuen grünen Gewand. Auch wenn die Freizeitaktivitäten momentan recht stark eingeschränkt sind, kann dennoch der eine oder andere Spaziergang an der frischen Luft durch Wald und Wiese genossen werden.

Der Frühling lockt nicht nur Vögel und Insekten nach draußen, sondern auch die Menschen, die sich an der Natur - an Bäumen und Sträuchern, an denen bereits die Knospen treiben und an Frühblüherblumen, die ihre Blüten öffnen - begeistern.

Um den Ehingern auch in diesem Jahr ein farbenfrohes, wohlduftendes Schauspiel bieten zu können, hat die Stadt Ehingen mit ihren langjährigen Partnern des Heggbacher Werkstadtverbundes, der St. Elisabeth Stiftung und der Baumschule Haid bereits im Herbst 2019 angefangen, die städtischen Grünflächen zu verschönern.

Insgesamt wurden in Ehingen und den Teilorten vom Herbst 2019 bis ins Frühjahr 2020 knapp 320 neue Stadtbäume gepflanzt, darunter 120 Obstbäume und viele Donau-Schwarzpappeln.

Es handelt sich dabei um eine seltene und gefährdete Baumart, die heute nur noch vereinzelt an ihrem natürlichen Auen-Standort und entlang von Flüssen und Bächen anzutreffen ist, berichtet die Stadt Ehingen in einer Mitteilung. Ebenso wurden 800 neue Wildsträucher angelegt.

Zu finden sind die Neupflanzungen unter anderem am städtischen Friedhof, im Donautal an der Schmiech, entlang der Ehrlos von Volkersheim bis Kirchbierlingen, an der Rangel in Rißtissen, aber auch im Neubaugebiet Rißtissen und vielen anderen Standorten.

Neben den Baum- und Strauchpflanzungen können aber auch die Frühblüher, Tulpen und Narzissen auf den städtischen Blühstreifen, wie zum Beispiel im Berkacher Grund, am Groggensee und entlang des Donauradwanderweges am Wolfert, entdeckt werden.