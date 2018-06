Stadt beteiligt sich an Nachhaltigkeitstagen

Die Stadt beteiligt sich auch dieses Jahr mit verschiedenen Aktionen an den Nachhaltigkeitstagen Baden-Württemberg. Diese initiiert das Land seit 2012. Ziel ist es, nachhaltiges Handeln sicht- und erlebbar zu machen.

Um den Ehinger Bürgerinnen und Bürgern einmal mehr nachhaltiges Handeln ins Bewusstsein zu rufen, werden am Samstag, 9. Juni, auf dem Wochenmarkt nachhaltig produzierte und wiederverwendbare „HeldeN!-Tütle“ verteilt. Im Rahmen der Aktion der Nachhaltigkeitstage Baden-Württemberg werden die Marktbesucher ihre Einkäufe in den sogenannten „HeldeN!-Tütle“ erhalten. Die stabile Papiertüte wird nachhaltig produziert und kann nach dem Gebrauch als Biomülltüte verwendet werden.

Hätten Sie es gewusst? 104 Millionen ungenutzte Handys liegen in Deutschlands Schubladen. Doch Mobiltelefone enthalten wertvolle Rohstoffe wie Gold, Kupfer oder Coltan, die nicht unbegrenzt verfügbar sind und deren Gewinnung problematisch ist. 14 öffentliche Einrichtungen aus Ehingen und den Teilorten beteiligen sich an einer Handy-Sammelaktion und haben Handyboxen aufgestellt. Neben dem Bürgerbüro im Rathaus machen die Stadtbücherei, zahlreiche Schulen und Kindergärten sowie in Kooperation mit der Lokalen Agenda das Bürgerhaus Oberschaffnei mit. Wer ein altes oder kaputtes Handy hat, kann dieses vom 7. Juni bis 25. Juli in eine der Handyboxen einwerfen. Die gesammelten Handys werden fachgerecht recycelt oder einer Weiternutzung zugeführt. Der Erlös fließt in die Gesundheits- und Bildungsarbeit der Aktion Hoffnung des Deutschen Instituts für Ärztliche Mission e.V. (Difäm) und des Evangelischen Jugendwerks Württemberg (EJW). SIM- und Speicherkarten sollen vor dem Einwerfen entnommen werden. Daten auf dem Handy können gelöscht werden, indem im Handymenü die Funktion „Auf Werkseinstellung zurücksetzen“ gewählt wird.