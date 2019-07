Staatliche Anerkennung für 45 Absolventen

Nachdem in der vergangenen Woche die Schülerinnen und Schüler der Kinderpflege- und Erzieherausbildung ihren schulischen Abschluss feierten und ins Berufspraktikum entlassen wurden, erhielten nun 45 Absolventinnen und Absolventen des Berufspraktikums in der Kinderpflege und der Fachschule für Sozialpädagogik ihre staatliche Anerkennung. Für sie war es der letzte Schritt einer erfolgreichen beruflichen Ausbildung.

Absolventinnen und Absolventen der Berufsfachschule für Kinderpflege: Sabine Baumeister, Gizem Cankur, Nathalie Dölling, Isabel Ermisch, Natalia Ermisch, Sophia Frankanowsky, Steffi Frank, Katharina Glaz, Leonie Glökler, Vanessa Gog, Gabi Habermajer, Laura Lendero, Jaqueline Lohmann, Marius Nagl, Irene Pastecchi, Kaltrina Peci, Celine Rosnitschek, John Thomas, Nuran Topaloglu und Jenny Weber.

Absolventinnen der Fachschule für Sozialpädagogik: Elisa Treß, Miina Scheibengruber, Eleni Gargavani, Tanja Egle, Martina Strauß, Sarah Spengler, Madlen Krauße. Anika Lohrmann, Marla Konschack, Paloma Locher, Madlen Banzhaf, Sibel Strobel, Jana Schiller, Laura Fundel, Daniela Majer, Nicole Rommel, Laura Bäumler, Melanie Holzmann, Viktoria Geprägs, Miriam Köpf, Clarissa Kemper, Sandra Hindennach, Aleyna Özaydin, Diana Mac Donald und Maike Schmucker-Böhm.

Nach dreijähriger, teils vierjähriger Ausbildung geht es in den Beruf. In Kindertageseinrichtungen wird ausgebildetes Fachpersonal dringend benötigt. Neben der beruflichen Tätigkeit möchten sich einige der Schülerinnen aber auch weiterbilden. So haben sich mehrere Absolventinnen der Kinderpflege bereits an der Fachschule für Sozialpädagogik angemeldet, um sich für den Beruf zur Erzieherin weiterzuqualifizieren. Den ausgebildeten Erzieherinnen steht bei erfolgreichem Bestehen der Fachhochschulreifeprüfung auch der Weg ins Hochschulstudium offen.