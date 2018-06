Stützpunktwehr demonstriert am Samstag ihre Leistungsfähigkeit

Die Hauptübung der Feuerwehr Ehingen findet am Samstag, 15. Oktober, statt. Im Bereich rund um den Groggensee wird die Ehinger Stützpunktfeuerwehr von 14.30 bis 16 Uhr ihre Leistungsfähigkeit und Gerätschaften im Rahmen verschiedener Vorführungen zur Schau stellen. Dabei wird vorgestellt, was passieren kann, wenn ein Fettbrand mit Wasser gelöscht wird oder Spraydosen im Feuer liegen. Das Vorgehen der Feuerwehr bei der Personensuche in verrauchten Gebäuden wird ebenso zu sehen sein wie die Gerätschaften zur Hochwasserbekämpfung. Hierbei werden die in diesem Jahr beschaffte Sandsackabfüllmaschine sowie verschiedene Schmutzwasserpumpen ausgestellt sein. Die Gerätschaften und das Vorgehen bei einem Verkehrsunfall wird den interessierten Besuchern ebenfalls erklärt. Abteilungskommandant Oliver Burget und sein Stellvertreter Andreas Leicht freuen sich auf viele Besucher bei der Übung.