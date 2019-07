Städteperlen liegen vor der Haustüre

Städteurlaub ganz ohne Touristenmassen und mit individuellen Angeboten – das erwartet die Gäste ausgewählter Orte in Baden-Württemberg, die sich als „Kleinstadtperlen“ zusammengeschlossen haben. Gemeinsam mit der Tourismus Marketing GmbH Baden-Württemberg (TMBW) und den Industrie- und Handelskammern (IHK) werben die Städte um Reisende, die Urlaubsziele abseits des Mainstreams suchen. Auch die Stadt Ehingen ist Mitglied in diesem Netzwerk.

„Mit ihren malerischen Altstädten, individuellem Einzelhandel und familiengeführter Gastronomie sind viele Kleinstädte bei uns im Süden ideal für einen Kurzurlaub oder Tagesausflug, bislang aber viel zu oft noch kaum bekannt“, sagte TMBW-Geschäftsführer Andreas Braun vor dem Start der Sommerferien. Neben pittoresken Altstadtgassen gibt es dort so manche Kuriosität zu entdecken: Ehingen an der Donau vermittelt als „Bierkulturstadt“ mit vier Brauereien und 43 Bieren eine über 500 Jahre alte Braugeschichte. In Bad Säckingen verbindet Europas längste gedeckte Holzbrücke Baden-Württemberg mit der benachbarten Schweiz. Und Ellwangen an der Jagst hatte um 1900 nach München und Budapest die höchste Dichte an Wirtshäusern in Europa – von denen manches die Zeiten überdauert hat.

Auch heute muss in Baden-Württembergs Kleinstädten niemand auf dem Trockenen sitzen. Die Auswahl an inhabergeführten Gastronomien ist groß. Im Schwarzwaldstädtchen Schramberg zeigt etwa der traditionsreiche Gasthof Hirsch, was badische Küchen und Keller zu bieten haben. Radikal regional kochen und servieren die „Bistronauten“ im kurpfälzischen Weinheim, wo ausschließlich saisonale Zutaten aus der Umgebung auf den Tisch kommen. Abkühlung an heißen Sommertagen gibt es zum Beispiel in Isny, wo die Allgäuer Eismanufaktur aus feiner Heumilch eine endlose Vielfalt an Eissorten produziert. Wer beim Städtetrip vor allem individuelle Geschäfte und kreative Produkte sucht, wird ebenso in allen „Kleinstadtperlen“ fündig. In Münsingen auf der Schwäbischen Alb gibt es die ganze Bandbreite heimischer Erzeugnisse in einem Laden mit dem sprechenden Namen „Ausemländle“. Einkaufen wie zu Urgroßmutters Zeiten kann man im nostalgischen „Milchlädle“, das in Waldkirch bereits seit 1930 in Familienbesitz ist. Und auch Deutschlands größter umbauter Marktplatz in Freudenstadt bietet unter seinen Arkaden zahlreiche individuelle Läden, wie die Lifestyle-Boutique „Artbox“. Gerade im Sommer bieten außerdem viele Feste und Festivals zahlreiche Anlässe, Baden-Württembergs Kleinstädte kennenzulernen. Noch bis Ende August wird die Große Treppe vor der Michaelskirche in Schwäbisch Hall an fast jedem Abend zur Bühne für die berühmten Freilichtspiele, mit Stücken von Hofmannsthals „Jedermann“ bis zu Elton Johns „Aida“. Nicht fehlen darf im Süden schließlich der Wein, etwa bei den Schorndorfer Weintagen vom 29. August bis 1. September, wenn Spezialitäten aus dem Remstal auf dem denkmalgeschützten Marktplatz ausgeschenkt werden.