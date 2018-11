SSV will Versäumtes nachholen

Im vorletzten Spiel vor der Winterpause in der Fußball-Verbandsliga ist der SSV Ehingen-Süd am Samstag, 24. November, 14.30 Uhr, beim Aufsteiger 1. FC Heiningen zu Gast. Nach dem verpassten Sieg gegen Dorfmerkingen und nur einem Punkt aus den zurückliegenden drei Spielen will der Tabellensiebte aus Kirchbierlingen nun gegen den Neunten punkten, um den Abstand zum Konkurrenten zumindest zu halten und um sich nicht weiter in Richtung Abstiegszone zu bewegen.

Leicht abzuhaken war die vergangene Begegnung gegen den Tabellenzweiten Dorfmerkingen nicht beim SSV Ehingen-Süd. „Das Spiel hat schon nachgewirkt, ich habe schon das ganze Wochenende gebraucht“, sagt Trainer Michael Bochtler, dem seine Mannschaft ein fast extremes Wechselbad der Gefühle bescherte. Eine 5:1-Führung hatte Süd gegen Dorfmerkingen nach etwas mehr als 50 Minuten herausgeschossen, doch am Ende musste die Heimelf bangen, dass ihr nach der Aufholjagd der Gäste zum 5:5 wenigstens noch ein Punkt bleibt. Der Bruch im Spiel und die vier Gegentreffer in nur 28 Minuten war dann auch Thema im Training am Montagabend.

Bochtler sprach vor der gesammelten Mannschaft und erläuterte zudem in Analysen gegenüber den einzelnen Spielern, was aus seiner Sicht schiefgelaufen war. Zwei wesentliche Punkte hat der Trainer ausgemacht: „Wir sind nicht mehr in die Zweikämpfe gekommen, waren zu weit weg vom Gegenspieler. Und wenn es doch mal zum Zweikampf kam, haben wir ihn verloren“, so Bochtler. „Außerdem haben wir es in der zweiten Halbzeit nicht mehr geschafft, den Ball zu halten und Ruhe ins Spiel zu bringen.“ Dabei habe der Gegner viel riskiert und dadurch auch Räume angeboten, die man hätte nutzen können.

Im Gegenzug zeigte der Trainer aber auch das Positive auf – und das war nicht wenig, denn bis kurz nach der Pause hatte Ehingen-Süd eine grandiose Vorstellung geboten. „Eine Mannschaft wie Dorfmerkingen muss man erst mal so bespielen, das muss man, inklusive der fünf Tore, erst mal schaffen. Bei allem Frust darf man das nicht vergessen“, so Bochtler.

Nur belohnt wurde die Mannschaft nicht, wie sie auch schon davor in den Spielen in Hollenbach (1:3) und gegen Albstadt (1:3) trotz Möglichkeiten leer ausgegangen war. „Wir haben ein bisschen viel liegen gelassen in den letzten Wochen“, so Bochtler, dessen Team eine Woche nach Heiningen ein weiteres Auswärtsspiel beim zuletzt formstarken FC Wangen vor sich hat. Mit Blick auf die Tabelle sollte man vor der Winterpause nicht leer ausgehen: „Wenn wir verlieren, sind wir nicht nur dabei, sondern mittendrin.“

Doch Michael Bochtler vertraut auch auf die eigenen Stärken und ist mit der Trainingswoche vor dem Gastspiel in Heiningen zufrieden. Zweimal habe man auch auf Kunstrasen trainiert, um sich auf die Partie am Samstag einzustimmen. „Wir sind entsprechend vorbereitet.“ Gleichwohl müsse man aufpassen und dürfe sich vom Aufsteiger, der nach vier sieglosen Spielen zuletzt wieder drei Punkte holte (wenn auch durch das späte 2:1 in Albstadt ein wenig glücklich). „Wir haben großen Respekt vor den Heiningern, die Moral gezeigt haben“, sagt Bochtler. Heiningen musste schon einige Rückschläge in dieser Saison verkraften, der Aufsteiger kassierte bereits fünf Platzverweise in dieser Saison – davon gleich drei (zweimal Rote Karte, einmal Gelb-Rot) im Spiel Ende September in Hollenbach (0:2). Dennoch sammelten die Heininger schon 18 Punkte, nur drei weniger als Ehingen-Süd. Der Aufsteiger hat somit die Chance, mit dem SSV am Samstag gleichzuziehen. Was die Kirchbierlinger aber verhindern wollen.