SSV Reutlingen spielt im McDonald’s Cup

Abschluss und Höhepunkt der Hallenfußball-Jugendturniere der TSG Ehingen zugleich ist am Montag das Qualifikationsturnier für den McDonald’s-Cup gewesen. Am Ende wurde der Nachwuchs des Oberligisten SSV Reutlingen Turniersieger und ist dadurch achter Teilnehmer am McDonald’s-Cup 2020.

Insgesamt 38 Spiele bedeuteten 380 Minuten spannenden Jugendfußball. Zwölf Mannschaften sorgten den ganzen Tag für gute Unterhaltung der vielen Zuschauer. Die Ausgeglichenheit bewiesen zwei Zehn-Meter-Schießen im Viertelfinale, doch der Turniersieger zeigte in den Entscheidungsspielen seine Klasse und gewann das Finale unangefochten 3:0.

TSG-Jugendleiter Thomas Javornik lobte die überaus faire Spielweise aller Mannschaften. die Betreuer der einzelnen Mannschaften hatten für den Veranstalter Lob. Bei der Siegerehrung bekamen die ersten vier Mannschaften Pokale, alle teilnehmenden Vereine jeweils einen Spielball.

30 Spiele in der Vorrunde

Gruppe A: TSG Ehingen I – SV Zimmern 0:3, TSV Neu-Ulm – VfL Pfullingen U15 3:3, SC Pfullendorf – TSV Kottern 4:0, VfL Pfullingen U15 – TSG Ehingen I 4:0, SV Zimmern – TSVKottern 1:0, TSV Neu-Ulm – SC Pfullendorf 1:4, TSG Ehingen I – TSV Kottern 1:3, VfL Pfullingen U15 – SC Pfullendorf 1:2, SV Zimmern – TSV Neu-Ulm 1:3, SC Pfullendorf – TSG Ehingen I 3:0, TSV Kottern – TSV Neu-Ulm 1:0, VfL Pfullingen U15 – SV Zimmern 1:0, TSG Ehingen I – TSV Neu-Ulm 1:3, SC Pfullendorf – SV Zimmern 0:1, TSV Kottern – VfL Pfullingen U15 2:2. - Tabelle: 1. SC Pfullendorf 13:3 Tore/12 Punkte, 2. SV Zimmern 6:4/9, 3. VfL Pfullingen U15 10:7/8, 4. TSV Neu-Ulm 10:10/7, 5. TSV Kottern 6:8/7, 6. TSG Ehingen I 2:15/0.

Gruppe B: SSV Reutlingen – TSV Weilheim 3:0, VfL Pfullingen U14 – TSG Ehingen II 5:0, FV Illertissen – FV Weißenhorn 3:1, TSG Ehingen II – SSV Reutlingen 0:4, TSV Weilheim – FV Weißenhorn 6:2, VfL Pfullingen U14 – FV Illertissen 2:0, SSV Reutlingen – FV Weißenhorn 5:1, TSG Ehingen II – FV Illertissen 0:6, TSV Weilheim -–VfL Pfullingen U14 2:3, FV Weißenhorn – Pfullingen U14 2:4, FV Illertissen – SSV Reutlingen 2:3, TSG Ehingen II – TSV Weilheim 0:3, SSV Reutlingen – VfL Pfullingen U14 0:2, FV Illertissen – TSV Weilheim 1:1, FV Weißenhorn – TSG Ehingen II 3:2. - Tabelle: 1. VfL Pfullingen U14 16:4 Tore/15 Punkte, 2. SSV Reutlingen 15:5/12, 3. FV Illertissen 12:7/7, 4. TSV Weilheim 12:9/7, 5. FV Weißenhorn 9:20/3, 6. TSG Ehingen II 2:21/0.

In diesem Jahr hatten die beiden Mannschaften der TSG Ehingen in diesem Klassefeld keine Chance. Sie führten zwar in einigen Spielen, verloren dann aber jeweils knapp.

Interessant waren die Viertelfinalsspiele, die über Kreuz ausgetragen wurden. Bei diesem Modus spielte der Vierte TSV Neu-Ulm gegen den Ersten SC Pfullendorf und gewann.

Die Viertelfinalergebnisse: SC Pfullendorf – TSV Weilheim 2:1, SV Zimmern – FV Illertissen 3:0, VfL Pfullingen U15 – SSV Reutlingen 1:2 (1:1) nach 10-m-Schießen, TSV Neu-Ulm – VfL Pfullingen U14 3:2. Ergebnisse der Halbfinalspiele: SC Pfullendorf – SSV Reutlingen 1:2, SV Zimmern – TSV Neu-Ulm 4:0.

Endstand: 1. SSV Reutlingen durch 3:0 gegen 2. SV Zimmern, 3. TSV Neu-Ulm durch 3:2 (1:1) nach 10-m-Schießen gegen 4. SC Pfullendorf.