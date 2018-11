SSV in Wangen: Ehingen-Süd peilt guten Jahresabschluss an

In seinem letzten Pflichtspiel im Jahr 2018 tritt der Fußball-Verbandsligist SSV Ehingen-Süd am Samstag, 1. Dezember, 14 Uhr, beim FC Wangen an. Michael Bochtler rechnet auf dem Wangener Kunstrasen mit einer schwierigen Aufgabe; noch gut erinnert sich der Trainer der Kirchbierlinger an das erste Aufeinandertreffen der beiden Mannschaften in dieser Saison: „Das war knackig für uns“, so Bochtler über die Begegnung am ersten Spieltag, die Süd mit 3:1 für sich entschieden hatte.

„Wangen hat damals gut gespielt und wir haben die Tore erzielt“, sagt Michael Bochtler. Der SSV spielte eine seiner Stärken aus: Standardsituationen. Verteidiger Jan Deiss erzielte zwei Kopfballtore nach Eckbällen von Timo Barwan, außerdem bestrafte Hannes Pöschl einen Fehler des Gegners im Spielaufbau. Damit hatte Süd die Partie gedreht, nachdem Wangen durch den Strafstoß von Steffen Friedrich in Führung gegangen war. Der FCW stellte Süd aber einige Male vor Probleme – allen voran der quirlige Offensivspieler Mario Vila Boa.

Vila Boa ist nicht der einzige beim FC Wangen, auf den zu achten ist. Mit Friedrich, Okan Housein, Simon Wetzel und Thomas Maas bietet der FCW viel Klasse und Erfahrung auf. Mit ihnen schloss Wangen das zurückliegende Verbandsliga-Jahr auf dem Platz fünf ab. Umso erstaunlicher ist, dass der Start in die neue Saison misslang. Erst im siebten Spiel gegen Albstadt holten die Allgäuer ihren ersten Punkt (0:0). Den ersten Sieg gab es am zehnten Spieltag gegen Leinfelden-Echterdingen (4:0). Weitere folgten, unter anderem ein 2:1 gegen Hollenbach. Erst vor einer Woche, in Dorfmerkingen, verlor der FCW wieder (0:2). Dennoch hat sich die Mannschaft von Trainer Adrian Philipp, lange Zeit abgeschlagen Schlusslicht, wieder in die Nähe des Mittelfelds herangekämpft.

„In den letzten Wochen hat sich gezeigt, was Wangen kann“, sagt Bochtler, den die Negativserie der Allgäuer zu Saisonbeginn überraschte. „Dass Wangen so viele Spiele ohne Sieg gestaltet hat, hätte ich nicht gedacht.“

Einige Wochen auf einen Sieg zu warten, war lange nicht das Problem beim SSV Ehingen-Süd. Erst jetzt erleben die Kirchbierlinger eine Durststrecke, den letzten Sieg gab es im Oktober gegen Breuningsweiler. Danach folgten zwei Niederlagen und zuletzt zwei Unentschieden. Umso mehr hofft man bei Süd auf einen Sieg im letzten Spiel vor der Winterpause. „Wenn wir 2018 erfolgreich abschließen, war es für uns ein Superjahr“, sagt Bochtler.

Ein Selbstläufer werde es in Wangen aber nicht. „Wir müssen noch einmal alle Kräfte mobilisieren, uns noch einmal 90 Minuten plus X zusammenreißen“, sagt Bochtler, der eine gewisse Müdigkeit in der Mannschaft nicht verhehlt. „Müdigkeit ist schon ein bisschen auszumachen, aber das wird allen Mannschaften so gehen.“ Bei Süd kommt hinzu, dass inzwischen mehr als ein halbes Dutzend Spieler verletzt sind und sich der Kern auf etwas mehr als Dutzend verringert hat. „Wir waren zuletzt mit 13 Feldspielern unterwegs, die viel gespielt haben.“

Zuletzt gegen Heiningen fiel kurzfristig noch Filip Sapina aus, aber Bochtler geht davon aus, dass der Mittelfeldspieler gegen Wangen wieder dabei ist. Ein Fragezeichen steht hinter dem Einsatz von Max Vöhringer, der krankheitsbedingt das Training am Montag verpasst hat. Fabian Sameisla pausierte, weil angeschlagen, doch auch bei ihm hofft der Trainer auf einen Einsatz. Nicht im Kader ist Daniel Haas (Knieprobleme).