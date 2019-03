SSV hofft auf den nächsten großen Schritt

In seinem vierten Spiel nach der Winterpause empfängt der Fußball-Verbandsligist SSV Ehingen-Süd am Samstag, 30. März, 15 Uhr, den FV Löchgau. Nach zwei Siegen aus drei Spielen bietet sich den Kirchbierlingern zu Hause gegen den Tabellenvorletzten die Chance, den Vorsprung zum unteren Tabellendrittel weiter zu vergrößern.

„Im Spiel gegen Löchgau können wir einen großen Schritt machen“, sagt SSV-Trainer Michael Bochtler. „Mit einem Sieg entfernt man sich noch weiter von der Abstiegszone.“ Schon jetzt hat der Tabellensechste aus Kirchbierlingen einen Puffer zu den Abstiegsplätzen, doch Bochtler weiß aus der vergangenen Saison um die Ausgeglichenheit der Verbandsliga und darum, wie schnell sich die Reihenfolge im Klassement ändern kann. „Das geht in dieser Liga recht schnell. Deshalb ist unser größter Wunsch, dass wir die nötigen Punkte gegen den Abstieg möglichst schnell holen.“

Mit einem Erfolg gegen Löchgau wäre Ehingen-Süd über der 30-Punkte-Marke – und die Aussichten für den dritten Dreier im vierten Spiel seit der Winterpause stehen nicht schlecht. Zum einen ist Löchgau seit der Winterpause noch sieglos, zum anderen wusste Süd bisher im Jahr 2019 zu überzeugen. „Wir sind gut ins Jahr gestartet, die Ergebnisse waren in Ordnung und die Leistungen in den Spielen auch“, so Bochtler. Seine Mannschaft sei außerdem zweimal (beim 5:0 in Tübingen und beim 3:0 gegen Leinfelden-Echterdingen) ohne Gegentreffer geblieben. „Das alles sind Indizien, um sagen zu können, dass wir gut reingekommen sind. Und dies wollen wir bestätigen.“

Eine Bestätigung dafür gab es bereits am vergangenen Wochenende, auch wenn es nicht um Punkte ging. Weil in der Liga spielfrei war, bestritt Ehingen-Süd ein Testspiel gegen die A-Junioren des SSV Ulm 1846, Spitzenreiter der Oberliga. Süd gewann 4:3, nachdem der Verbandsligist nach gut einer Stunde mit 4:0 geführt hatte. Danach wurde munter gewechselt und die Gäste kamen noch heran. „Eine Stunde haben wir aber gut gespielt“, sagt Bochtler, der am vergangenen Samstag aufgrund einer privaten Verpflichtung von Co-Trainer Michael Turkalj vertreten und hernach auch eingehend informiert wurde.

Eine Erkenntnis aus dem Testspiel gegen die jungen Spatzen war auch, dass Mittelfeldspieler Philipp Schleker, der sich im Herbst eine Knieverletzung zugezogen hatte und lange ausgefallen war, wieder fit ist für einen Einsatz ab der ersten Minute. „Philipp ist ein Fall für die Startelf“, sagt Bochtler. Auch Außenverteidiger Max Vöhringer, der sich von seiner Krankheit erholt hat, dürfte wieder in der Anfangsformation stehen. Pausieren muss dagegen Danijel Sutalo, der sich vor zwei Wochen gegen Leinfelden-Echterdingen an der Schulter verletzt hat. Zu früh kommt die Partie gegen Löchgau auch für Timo Kästle, der nach seinem Schlüsselbeinbruch erst in der kommenden Woche wieder voll ins Mannschaftstraining einsteigen wird. Schon jetzt wieder dabei ist Aaron Akhabue, der gegen die Ulmer A-Jugend privat verhindert war.

Keine Option auf Dauer

Der Kader des SSV Ehingen-Süd ist damit wieder gut bestückt – anders als vor einer Woche im Testspiel, weshalb aus der „Zweiten“ Samuel Kollmann und Martin Pfänder als Einwechselspieler aushalfen, um zwei Spieler der „Ersten“ abzulösen und deren Belastung in Grenzen zu halten. Eine Option auf Dauer sind Kollmann und Pfänder, zwei langjährige Leistungsträger der ersten Mannschaft, nach Worten von Trainer Bochtler aber nicht. „Sie werden in der zweiten Mannschaft gebraucht, die in dieser Saison auch noch was vorhat.“ Der SSV Ehingen-Süd II kämpft um die Meisterschaft in der Kreisliga B1.