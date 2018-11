SSV geht beim Heimwettkampf leer aus

Die Luftgewehrschützen des SSV Ehingen haben an ihrem Bezirksoberliga-Heimwettkampftag in beiden Begegnungen knapp den Kürzeren gezogen. Sowohl dem Tabellenzweiten SV Oberteuringen als auch der SAbt Albeck mussten sich die Ehinger mit 2:3 geschlagen geben.

Gegen Oberteuringen erzielte der SSV Ehingen ein gutes Ergebnis, doch der Gegner erzielte die höchste Ringzahl in allen vier Begegnungen der vierten Runde. 1900 Ringe standen für die Gäste am Ende zu Buche, die Ehinger kamen auf 1876. Das Gesamtresultat des SSV verteilte sich wie folgt: Simon Knöbl und Philipp von Bastineller kamen als beste Ehinger Schützen jeweils auf 382 Ringe – dies war die zehntbeste Ringzahl aller Schützen aus den acht Vereinen in diesem Durchgang. Ursula Banderitsch kam auf 379 Ringe, Andreas Banderitsch auf 370 und Camilla Knöbl auf 363.

Knapp fiel die Niederlage der Ehinger Schützen gegen die Schützenabteilung Albeck aus. 1870:1876 hieß es am Ende. Simon Knöbl steigerte sich im Vergleich zum ersten Wettkampf auf 386 Ringe und hatte damit das drittbeste Ergebnis aller Schützen in diesem fünften Durchgang. Philipp von Bastineller erzielte 377 Ringe, Ursula Banderitsch 374, Andreas Banderitsch 367 und Camilla Knöbl 366.