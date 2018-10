SSV Emerkingen will Abstand verringern

Das Tabellenbild in der Fußball-Kreisliga B2 ist zur Zeit verzerrt. Der SSV Emerkingen hat erst fünf Spiele ausgetragen und will den Anschluss halten. Der FC Marchtal hat am Wochenende ebenfalls Heimrecht.

FC Marchtal – SG Oggelshausen/Kanzach/Buchau II (Samstag, 17 Uhr, in Untermarchtal). - Dieses Spiel ist praktisch das Rahmenprogramm zum Weinfest in Untermarchtal. Der Gastgeber will vor sicher vielen Fans einen weiteren Sieg feiern.

FV Neufra II – SF Bussen (Samstag, 17.15 Uhr). - Bei diesem Vorspiel zum reizvollen Bezirksliga-Derby zwischen Neufra und Riedlingen kann man viele Zuschauer und einen ehrgeizigen Gastgeber erwarten. Doch die Gäste gelten als Favorit.

SSV Emerkingen – SV Unterstadion (Sonntag, 15 Uhr). - Egal, in welcher Spielklasse: Dieses Derby wird wieder ein großes Publikum auf den Plan rufen. Beide Mannschaften sind punktgleich und möchten in der Tabelle weiter nach oben kommen.

Weitere Spiele: Eintrach Seekirch – SpVgg Pflummern-Friedingen, TSV Riedlingen II – SV Uttenweiler II.