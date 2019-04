SSV Emerkingen gewinnt in Unlingen – Schmiechtal spielt nur 0:0

Vier Nachholspiele in den Fußball-Kreisligen B standen über Ostern auf dem Programm. Herausragend war der Sieg des SSV Emerkingen in Unlingen, der das Rennen um die Meisterschaft in der B2 noch spannender machte.

Kreisliga B1: SG Altheim II – SSV Ehingen-Süd II 0:2 (0:0). - Tore: 0:1 Grigorios Poursanidis (55.), 0:2 Stefan Gobs (89.). - Die Altheimer Bezirksliga-Reserve hat sich zwar recht spielstark gezeigt, dennoch verloren.

FC Schmiechtal – SV Granheim 0:0. - Die Gäste haben sich am Ostermontag recht wacker geschlagen und ein 0:0 gerettet. - Reserven: 1:1.

Kreisliga B2: SV Unlingen – SSV Emerkingen 2:3 (0:0). - Tore: 1:0 Scilard Babanics (55.), 2:0 Francis Kwayep (65.), 2:1 Lucas Müller (70.), 2:2 Kevin Mayer (75.), 2:3 Tobias Seifried (85.). - Gästetrainer Harald Hummel lobte sein Team für die gute Moral. - Reserven.: 3:0 (Wertung)

Eintracht Seekirch – SGM Oggelshausen 2:2 (1:2). - Tore: 0:1 Eigentor (1.), 1:1 Reinhold Figel (3.), 1:2 Johannes Kleinheinz (27.), 2:2 Clerio Anschau (80.).