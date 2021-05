SSV Ehingen-Süd: Kaderplanung auf der Zielgeraden

Spielsystem

Regulärer Modus mit Hin- und Rückrunde und insgesamt 38 Spieltagen oder doch das Modell mit Einfachrunde und anschließender Teilung der Liga in Auf- und Abstiegsrunde? Diese Frage treibt die Landesliga-Vereine um – nicht nur in der Staffel IV, in der sich als einziger überbezirklicher Männer-Spielklasse in Württemberg eine Mehrheit der Klubs bereits zur Saison 2020/21 für das alternative Modell ausgesprochen hatten – und sie ist auch Thema in der Verbandsliga mit ihren insgesamt 20 Mannschaften. Für Michael Bochtler, Trainer des SSV Ehingen-Süd, ist der Modus mit Teilung der Liga nach der Hinrunde eine Lösung, die man nicht außer acht lassen sollte. „Es wäre eine interessante Option“, sagt Bochtler. Die Wahrscheinlichkeit, dass eine Runde mit 38 Spieltagen komplett zu Ende gebracht wird, hält der Süd-Trainer für nicht allzu hoch. Trotz der Impf-Fortschritte „kann ich mir vorstellen, dass während der Saison die eine oder andere Mannschaft in Quarantäne geschickt wird“. Eine Diskussion über Alternativen zu einem vollen Terminplan mit 38 Spieltagen wäre für den SSV-Trainer wünschenswert. (aw)