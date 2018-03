SSV Ehingen sichert sich Aufstieg in die Regionalliga

Die Bogenschützen des Sportschützenvereins Ehingen steigen in die Regionalliga Südwest auf. In einer spannenden und sehr packenden Relegation zur Regionalliga in Nürtingen behielten die Ehinger Bogenschützen die Nerven und sicherten sich als Drittplatzierte den Aufstieg. Damit schießen sie nächstes Jahr in der dritthöchsten Klasse in ganz Deutschland.

In ihrem ersten von vier Wettkämpfen mussten sich die Ehinger in Nürtingen dem späteren Tabellenersten BSG Riegel geschlagen geben. Im zweiten Wettkampf setzten sich die SSV-Schützen gegen den SV Saarwellingen durch und holten damit in der Relegation ihren ersten Sieg.

Der dritte Wettkampf der Ehinger in Nürtingen wurde zu einem Krimi, in dem sich der SSV am Ende mit der TG Waldsee die Punkte teilte. Im letzten der vier Wettkämpfe festigten die Ehinger Bogenschützen durch den Sieg gegen den BSC Heidelberg den dritten Platz, der ihnen den Aufstieg sicherte. Mit 7:3 Punkten schloss der SSV Ehingen, der erst kürzlich die Meisterschaft in der Württembergliga gewonnen hatte, die Relegation ab, einen Punkt hinter Bad Waldsee und zwei hinter der BSG Riegel.

Für den Sportschützenverein Ehingen traten bei der Relegation in Nürtingen Thomas Haller, Lena Wentzel, Michael Mayer, Axel Häußler, Michael Esche und Myles MacMillan an.