SSV Ehingen-Süd will im dritten Anlauf Tübingen schlagen

Zweiter Spieltag, zweites Heimspiel: Der SSV Ehingen-Süd empfängt in der Fußball-Verbandsliga am Samstag, 25. August, 15.30 Uhr, die TSG Tübingen. Für die Kirchbierlinger ist es nach dem Auftaktspiel gegen Wangen (3:1) die zweite Partie vor heimischem Publikum, denn die Tübinger bestreiten wegen Sanierungsarbeiten an ihrem Sportgelände zunächst nur Auswärtsspiele. Das Ziel von Ehingen-Süd ist klar: ein Sieg gegen die TSG Tübingen, der dem SSV in der vergangenen Saison verwehrt blieb.

Gegen fast alle Mannschaften hatte die Mannschaft von Trainer Michael Bochtler in der zurückliegenden Verbandsliga-Runde zumindest einmal gewonnen – nicht gegen Tübingen. Auswärts gab es ein 0:3, zu Hause ein 3:3 trotz 3:1-Halbzeitführung. Die Kirchbierlinger hoffen im dritten Anlauf nun auf den ersten „Dreier“, doch leicht wird es nicht gegen den Tabellensechsten der Spielzeit 2017/18. „Ich schätze die Tübinger grundsätzlich noch etwas stärker ein als in der vergangenen Saison“, sagt Bochtler und verweist auf zwei Zugänge vom Oberligisten Reutlingen: Bereits im Winter war Magnus Haas zur TSG gewechselt, nun kam mit Lukas Hartmann ein weiterer Verteidiger. „Das sind zwei Defensivspezialisten, die das Manko Gegentreffer bei der TSG Tübingen beheben sollen.“ 73 Gegentore gab es für die TSG in der Vorsaison, genauso viele wie für Absteiger Öhringen. Kein Team in der Verbandsliga kassierte mehr Treffer.

Ganz dicht ist der Laden weiterhin nicht und die Probleme in der Hintermannschaft sind noch nicht behoben, wie die 1:2-Niederlage zum Auftakt bei Aufsteiger Heiningen gezeigt hat. Bitter für Tübingen: Magnus Haas zog sich einen Mittelfußbruch zu und wird der Mannschaft einige Zeit fehlen.

Stark ist Tübingen hingegen in der Offensive: Die 71 Treffer waren in der vergangenen Runde Liga-Bestmarke, mit Lars Lack (16), Jonas Frey (12) und Pirmin Glück (9) hatte die Mannschaft drei Spieler unter den 25 erfolgreichsten Torschützen. Alle drei blieben der TSG erhalten, auch wenn Glück den Tübingern derzeit wohl wegen eines Auslandsaufenthalts fehlt, wie Süd-Trainer Michael Bochtler läuten hörte. Für ihn eine Schwächung der Tübinger. „Er ist der Taktgeber im Mittelfeld und fehlt mit seiner Erfahrung der Mannschaft sehr.“

Doch auch ohne Pirmin Glück erspielte sich die Mannschaft gegen Heiningen etliche Chancen, nutzte aber nur eine davon (durch Tammo Heinzler). Bochtler sieht in jedem Fall keinen Grund, den Gegner zu unterschätzen. Zumal der Trainer des SSV Ehingen-Süd trotz des Auftaktsieges seiner Mannschaft gegen Wangen noch einige Defizite sah – besonders im Spiel nach vorn. „In der ersten Halbzeit haben wir uns kaum Möglichkeiten herausgespielt“, so Bochtler, dem diese beim Gegner besser gefiel. „Wangen hatte spielerisch andere Lösungen als wir.“ Chancen für Ehingen-Süd hätten sich oft erst nach Wangener Fehlern ergeben. „Wir müssen besser werden, wenn der Gegner kompakt steht.“

Kompakt stand der SSV Ehingen-Süd selbst auch in der zweiten Halbzeit gegen Wangen und ließ nur noch eine Torchance des Gegners zu. Auch die Zugänge Jan-Luca Daur und Fabio Schenk fügten sich gut in die Abwehr ein und dürften auch gegen Tübingen gesetzt sein – auch wenn Bochtler mit dem Gedanken spielt, die Grundausrichtung zu verändern (von 5:4:1 zu 4:4:2), Daur ins defensive Mittelfeld vorzuziehen und Filip Sapina in die Spitze zu Hannes Pöschl. „Aber auch Aaron Akhabue oder Semir Telalovic könnten neben Hannes stürmen.“

Kästle und Maier fallen aus

Ob Bochtler dieselbe erste Elf wie gegen Wangen aufs Feld schickt oder ob er Änderungen vornimmt, wird sich zeigen. Sicher ist, dass der angeschlagene Linksverteidiger Timo Kästle erneut ausfällt. Verzichten muss der Trainer zudem auf Offensivmann Daniel Maier (Probleme am Sprunggelenk), der gegen Wangen eingewechselt wurde. Zurück aus dem Urlaub sind Mittelfeldspieler Georgios Sarigiannidis und Verteidiger Fabian Sameisla. Beide sammelten am Freitagabend in der „Zweiten“ des SSV gegen Altheim II Spielpraxis und sind am Samstag im Kader der „Ersten“.