SSV Ehingen-Süd vor Auftakt zu einer englischen Woche

Zum Auftakt der englischen Woche mit drei Spielen in acht Tagen ist der Fußball-Verbandsligist SSV Ehingen-Süd am Samstag, 27. April, 15.30 Uhr, beim nur drei Punkte besser gestellten VfL Sindelfingen zu Gast. Im weiteren Verlauf der Woche treffen die Kirchbierlinger auf zwei in der Tabelle hinter ihnen platzierte Teams, am Dienstag auswärts auf Laupheim und am ersten Mai-Wochenende zu Hause auf Neckarrems. Danach werde man wissen, ob man noch mal in Bedrängnis komme oder sich wieder Luft auf die Abstiegszone verschafft habe, sagt SSV-Trainer Michael Bochtler.

Am liebsten wäre Bochtler gewesen, seine Mannschaft wäre schon jetzt in einer komfortableren Position. Doch weil in den vergangenen drei Spielen gegen die Aufsteiger Löchgau (0:3) und Nagold (1:1) sowie in Rutesheim (1:2) kaum etwas heraussprang und die Mannschaften im unteren Tabellendrittel punkteten, wurde der Vorsprung auf die Abstiegsplätze kleiner. Neckarrems auf dem viertletzten und ersten Abstiegsplatz hat sechs Zähler weniger als Süd, Laupheim auf dem Relegationsrang sowie Wangen und Nagold auf den beiden Plätzen davor haben jeweils fünf Punkte weniger.

„Wir haben uns selbst in eine Situation gebracht, in die wir nicht mehr kommen wollten“, sagt Bochtler. „Jetzt müssen wir aufpassen, dass wir nicht hinten reinrutschen.“ Er klingt aber nicht besorgt, sondern vertraut auf seine Mannschaft, dass sie in den bevorstehenden drei Spielen eine bessere Ausbeute erzielt als zuletzt. „Wir können alle drei Gegner schlagen.“

Dazu muss es aber besser laufen als in den vergangenen drei Partien. Mit dem Auftritt beim Aufstiegskandidaten Rutesheim war Bochtler trotz Niederlage zufrieden: „Da kam uns auch die Spielweise des Gegners entgegen, wir konnten unsere Stärken ausspielen.“ In den Heimspielen gegen die abstiegsgefährdeten Teams aus Löchgau und Nagold, die kompakt im Mittelfeld standen und Süd das Leben schwer machten, war dies nicht der Fall. Bochtler vermisste bei seiner Mannschaft die Ruhe am Ball, vermerkte Schwächen im Passspiel, bei der Ballannahme, in der Bewegung ohne Ball. Dennoch war aus Sicht des Trainers gegen Löchgau und Nagold und in Rutesheim mehr drin als nur der eine Punkt – wenn man die Chancen, die sich trotz aller Schwächen ergaben, genutzt hätte. „Die Chancenverwertung ist zurzeit unser Manko“, sagt Bochtler, der auf Besserung gegen Sindelfingen hofft. „Auch da werden wir wieder unsere Chancen bekommen.“

40 Gegentreffer in 23 Spielen hat Sindelfingen in dieser Saison bereits hinnehmen müssen – zuletzt gab es eine 0:4-Heimniederlage gegen Rutesheim und ein 1:2 bei Olympia Laupheim. Bochtler sieht die Defensive des VfL dennoch „ordentlich besetzt“, auch wenn die Zahl der Gegentore dies nicht unbedingt vermuten lasse. Besonders stark ist Sindelfingen allerdings in der Offensive, 54 erzielte Tore sind der zweitbeste Wert der Liga nach Rutesheim (55). Großen Anteil daran hat Oliver Glotzmann, mit 17 Treffern der aktuell beste Torjäger der Verbandsliga. Gegen den „wuchtigen, kantigen“ Stürmer „müssen wir auch körperlich dagegenhalten“, sagt Bochtler. Doch auch läuferisch wird die Verteidigung gefordert sein, gefüttert wird Glotzmann von schnellen Teamkollegen auf den Außenbahnen. Insgesamt sei der VfL Sindelfingen eine „durchweg gut besetzte Mannschaft mit ein paar Einzelspielern, die herausstechen“.

Gleiches lässt sich auch vom SSV Ehingen-Süd sagen, der in der Tabelle mit drei Punkten weniger nur zwei Plätze hinter den Sindelfingern liegt. Personelle Sorgen hat Trainer Bochtler derzeit auch nicht, mit Ausnahme der Langzeitverletzten, die in dieser Saison wohl nicht mehr zurückkehren werden, stehen ihm alle Spieler zur Verfügung. Mit 16 oder 17 Spielern war zuletzt auch ein gutes Training möglich, wobei Bochtler über Ostern drei Tage frei gab. So wurde am Gründonnerstag noch trainiert und dann erst wieder am Ostermontag. „Die freien Tage haben gut getan“, so Michael Bochtler. Zumal vor der englischen Woche, die in Sindelfingen beginnt.