SSV Ehingen-Süd trifft auf einen noch ungeschlagenen Gegner

Mit der einzigen in der laufenden Verbandsliga-Saison noch ungeschlagenen Mannschaft bekommen es die Fußballer des SSV Ehingen-Süd am 14. Spieltag zu tun. Sechs Siege und sieben Unentschieden weist die Bilanz der SF Dorfmerkingen auf, die am Samstag, 17. November, 14.30 Uhr, in Kirchbierlingen antreten. Für Ehingen-Süd ist es das für längere Zeit letzte Heimspiel, an den letzten beiden Spieltagen vor der Winterpause und an den ersten beiden danach muss die Mannschaft von Trainer Michael Bochtler auswärts ran.

„Ein erfolgreicher Abschluss wäre wünschenswert“, sagt Bochtler vor dem letzten Heimspiel des SSV im Jahr 2018. Doch die Aufgabe könnte kaum schwieriger sein. Das Gefühl, als Verlierer vom Platz zu gehen, haben die Dorfmerkinger in dieser Saison noch nicht erfahren. Was ein wenig erstaunt, weil einige Leistungsträger den Sportfreunden im Sommer den Rücken gekehrt hatten: Unter anderem wechselten die Ex-Profis Fabian Weiß und Niklas Weissenberger zum Nachbarn und Verbandsliga-Rivalen Essingen, Carl Murphy schloss sich dem Oberliga-Aufsteiger Ilshofen an. Bemerkenswert aus Sicht von Bochtler ist, wie gut die Dorfmerkinger den Verlust dieser „Führungsspieler“ weggesteckt haben. Was daran liegt, dass dank Spielern wie beispielsweise Marco Haller, Michael Schiele, Daniel Nietzer und Fabian Janik sowie Zugängen wie Onur Mutlu (TSV Neu-Ulm) und Deniz Bihr (TSV Essingen) weiterhin viel Substanz in der Mannschaft steckt.

Zwei Niederlagen in der Vorsaison

Einzelne deutlich herausragende Spieler sieht Michael Bochtler bei den Sportfreunden nicht, aber ein sehr starkes Team. „Bei Dorfmerkingen deutet alles auf eine große mannschaftliche Geschlossenheit hin“, sagt der Trainer des SSV Ehingen-Süd. Gegen die Sportfreunde „wäre selbst ein Punktgewinn schon ein Erfolg, allerdings können wir an einem guten Tag Dorfmerkingen auch schlagen“. Dazu müsse aber alles passen. „Wir dürfen uns keine Fehler und Unkonzentriertheiten leisten und müssen richtige Entscheidungen treffen.“ Anders als in der vergangenen Saison, als beide Begegnungen verloren gingen: Beim 2:4 in Kirchbierlingen und beim 0:6 in Dorfmerkingen geriet Süd jeweils früh ins Hintertreffen. „Da hatten wir große Probleme.“

Ähnliches will der SSV im ersten Aufeinandertreffen mit den Sportfreunden in dieser Saison vermeiden. Zuletzt gegen Albstadt (1:3) leistete sich Süd aber spielentscheidende Fehler, vor dem 1:1 nach der Pause wurde dem Torschützen der Ball vor die Füße gespielt und auch das 1:2 hätte nicht fallen müssen. Wenn man dem Gegner den Ausgleich nicht ermöglicht hätte und es länger 1:0 gestanden wäre, so Bochtler, hätte Albstadt seine defensive Grundhaltung aufgeben müssen – und der SSV hätte Chancen bekommen, das Spiel vorzeitig zu seinen Gunsten zu entscheiden. „So aber hat der Gegner das Spiel gewonnen, ohne sein Spiel verändern zu müssen“, sagt der Trainer der Kirchbierlinger. „Das war ärgerlich.“

So gingen die Punkte durch die Lappen, aber wenigstens gab es keine weitere Verletzungen zu beklagen. Jan Deiss wurde gegen Albstadt ausgewechselt, doch die ersten Befürchtungen, der Kapitän habe sich am Knie verletzt, bestätigten sich nicht. Verteidiger Deiss steht gegen Dorfmerkingen genauso zur Verfügung wie Offensivmann Daniel Haas, der gegen Albstadt für die Startelf vorgesehen war, beim Aufwärmen aber muskuläre Probleme hatte und auf der Bank blieb. Doch die Liste der Ausfälle ist weiter lang genug, zu den schon länger fehlenden Spielern gesellte sich kürzlich Torjäger Hannes Pöschl hinzu. Nur noch gegen Dorfmerkingen fehlt aus beruflichen Gründen Benjamin Gralla, für den wie schon gegen Albstadt Patrick Vonnier im Tor steht.

Wunsch: Sieg gegen ein Topteam

Angesichts der vielen Ausfälle sei die Situation derzeit nicht einfach, sagt Bochtler. Dennoch seien „Wille und Motivation“ in seiner Mannschaft vorhanden. Vor allem „wollen wir mal einen Gegner von oben schlagen, das haben wir in dieser Saison noch nicht geschafft“. Anders als in der vergangenen Runde, als Süd die späteren Oberliga-Aufsteiger Gmünd und Ilshofen bezwang.