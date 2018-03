SSV Ehingen-Süd setzt auf eine neue Vereinsstruktur

Der SSV Ehingen-Süd mit seinen aktuell 815 Mitgliedern hat sich bei der Hauptversammlung am Freitagabend eine neue Struktur verpasst. Künftig werden mit Armin Schmucker (Vorsitzender Verwaltung), Helmut Schleker (Vorsitzender Fußball) und Bianca Müller (Vorsitzende Breitensport) drei gleichberechtigte Personen den Verein führen. Schmucker wird allerdings bei Pattsituationen im Ausschuss doppeltes Stimmrecht haben und das Sprachrohr des Vereins nach außen sein.

Seit rund einem Jahr hat sich der Vorsitzende Armin Schmucker zusammen mit seinem Ausschuss um eine neue Vereinsstruktur für den SSV bemüht. Zahlreiche Sitzungen und Vorschläge mündeten nun in den Entwurf, den Schmucker am Freitag seinen Mitgliedern präsentiert hat. Einstimmig haben die 85 Wahlberechtigten nicht nur der dafür nötigen Satzungsänderung zugestimmt, sondern auch gleich noch einstimmig die nötigen Posten besetzt.

Grund für Struktur

„Wir haben mittlerweile eine Größe im Verein erreicht, die es notwendig macht, in anderen Strukturen zu denken. Wir haben Ein- und Ausgaben von rund 220 000 Euro, was viel Geld ist. Alle Aufgaben kann nun ein Vorsitzender alleine nicht mehr bewältigen“, nannte Schmucker den Grund für die neue Struktur. Denn gerade der Bereich Fußball, mit der ersten Mannschaft in der Verbandsliga und den vielen, sehr erfolgreichen Jugendmannschaften, müsse quasi von einem Vorsitzenden geführt werden. Mit Helmut Schleker hat Süd hier einen erfahrenen Mann gefunden, der seit Jahren Süds Erste betreut. „Mit der neuen Struktur können wir nun auch den Breitensport stärken“, versprach Schmucker, der mit Bianca Müller hier den Vorstandsposten besetzen konnte. Die Entlastung des bisherigen Vorstands sowie die Wahl an sich nahm Kirchbierlingens Ortsvorsteherin Bärbel Kräutle vor.

Ebenfalls neu einrichten wird der SSV eine Geschäftsstelle im Rektoratszimmer der Schule. „Der Mietvertrag läuft seit dem 1. März, die Geschäftsstelle wird jeden Montag von 18 bis 19.30 Uhr geöffnet sein“, erklärte Schmucker. In Sachen Sportheimwar es wichtig, dass Hans Zell und Hans Gobs die Ausschanklizenz gemacht haben. Als nächstes größeres Projekt wird am Sportplatz hinter den beiden Toren jeweils ein 30 Meter langer und fünf Meter hoher Ballfangzaun gebaut, der einfach für mehr Sicherheit sorgen soll. „Baubeginn ist in drei bis vier Wochen“, so Schmucker. Insgesamt hat der SSV Ehingen-Süd im Jahr 2017 für die erste Mannschaft 15 Heimspiele organisiert, 13 waren es bei der Zweiten. Zweifelsloser Höhepunkt des abgelaufenen Jahres war die Meisterschaft in der Fußball-Landesliga und der damit verbundende Aufstieg in die Verbandsliga.

Finanziell stehe der SSV Ehingen-Süd gut da, wie der bisherige Kassier Sven Geisinger anhand seiner Zahlen bestätigte. Rund 23 700 Euro nimmt der Verein über Beiträge ein, rund 85 000 Euro kommen durch Sponsoren, 10 839 Euro fließen an Eintrittsgeldern in die Kasse und 5684 Euro an Transfererlöse konnte Süd erzielen. Die aktive Mannsachaft kostet laut Kassenbericht rund 85 000 Euro, insgesamt konnte der Verein im abgelaufenen Jahr ein Kassenplus von 1500 Euro erzielen, wie Kassier Sven Geisinger erklärte. Geisinger wird allerings sein Amt nach fünf Jahren nicht mehr weiterführen, dem Verein jedoch beratend zur Seite stehen.

Viel Applaus erntete Jugendleiter Uwe Steinle, der die vielen Erfolge der Jugendmannschaften von den Bambini bis zur A-Jugend aufzählte. Zahlreiche Turniersiege gehören ebenso dazu, wie die erfolgreiche Zusammenarbeit als Spielgemeinschaft in der D- und C-Jugend mit Rottenacker und in der B- und A-Jugend mit Rottenacker und Dettingen. Insegsamt hat Süd 14 Jugendbetreuer, die 185 Rundenspiele, 35 Feldturniere und 130 Hallenturniere wahrgenommen haben. „Wir haben ein äußerst erfolgreiches Jahr 2017 hinter uns. Rund 155 Kinder werden aktuell bei uns betreut, 100 davon haben ihren Pass in Süd“, erklärte Steinle.

Auch Süds Aktiven-Trainer Michael Bochtler erklärte den momentanen Stand der Verbandsliga-Truppe. „Wir sind als Verein mittlerweile ein Begriff in Fußball-Württemberg. Und es ist mein Job, dass wir in der Verbandsliga bleiben“, betonte Bochtler, der sich vor allem darüber freut, „dass ich als Trainer hier in Ruhe arbeiten kann“. Ziel des SSV Ehingen-Süd ist es laut Bochtler, „junge Spieler aus der Region für uns gewinnen zu können“. „Wir brauchen den regionalen Bezug“, betonte der Trainer. 16 Spiele, 16 Punkte – das ist die aktuelle Bilanz in der Verbandsliga. „Wir stehen auf dem 14. Tabellenplatz und somit auf einem Abstiegsplatz. Das ist nicht toll, aber Platz acht ist beispielsweise nur vier Punkte weg. Ich bin zuversichtlich, dass wir den Klassenerhalt schaffen.“

Ehrungen

Thomas Denz vom SSV Ehingen-Süd hat die Ehrungen vorgenommen. Seit 25 Jahren im Verein sind: Sofie Betz, Josef Blersch , Christine Denz, Hans-Peter Didra, Monika Didra, Angelika Reich, Alexander Schirmer, Bernd Lock und Thomas Sauter.

Für 150 Spiele wurde der Fußballer Fulko Scheffold ausgezeichnet. Für ihre langjährige Tätigkeit als Übungsleiterin erhielt Birgit Götz die goldene Vereinsehrennadel. Für ihre langjährige ehrenamtliche Tätigkeit als Fußball-Übungsleiter Junioren erhielten Hans Botenschein, Markus Bachner und Reinhold Betz die Jugendleiter-Ehrennadel in Bronze des Württembergischen Fußballverbandes. Bezirksvorsitzender Jürgen Amendinger würdigte bei seinen Ehrungen Thomas Denz mit der Verbandsehrennadel in Silber und Reinhold Jerg mit der DFB-Verdienstnadel. Denz ist seit 23 Jahren ununterbrochen im SSV ehrenamtlich Tätig, Jerg war unter anderem von 2004 bis 2013 Vorsitzender und ist jetzt bei den Bautätigkeiten der Mann, der sich um die Abläufe kümmert.